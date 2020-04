Tips om je dataverbruik binnen de perken te houden AW

21 april 2020

11u58 0 Internet We hebben het vandaag misschien iets minder vaak nodig. Toch kan het maandelijks volume mobiel internet, zonder ongelimiteerde data, snel overschreden worden. Hierbij enkele tips om je dataconsumptie binnen de perken te houden.

Een eerste stap in het indammen van je dataverbruik is controle: hou zelf een oogje in het zeil. Voor Android ga je daarvoor naar ‘Instellingen’ en ‘Dataverbruik’. Daar kan je checken welke apps de allergrootste verbruikers zijn. Je kan er zelfs voor kiezen om je dataverbruik handmatig te beperken. De iPhone heeft een gelijkaardige, maar iets minder uitgebreide interface. Die vind je terug via ‘Instellingen’, ‘Mobiele netwerk’ en ‘Mobieledataverbruik’.

Sociale media

Omdat de sociale media-apps zoals Facebook, Instagram en WhatsApp vaak overladen zijn met foto’s en video’s zijn ze samen wellicht een van de grootste slokoppen. Vijfhonderd bezoekjes aan Facebook staan volgens een snelle rekensom van telecommunicatiebedrijf Proximus gelijk aan het verbruik van 80 megabyte (MB).

Dat komt vooral omdat de video’s die je Facebookvrienden delen sinds enkele jaren automatisch worden afgespeeld. Goed nieuws: je kan die optie uitschakelen. Ga daarvoor in de Facebook-app naar de knop met de drie lijnen rechts bovenaan, kies daar ‘Instellingen en privacy’ en vervolgens nogmaals ‘Instellingen’. Scroll naar ‘Media en contacten’ helemaal onderaan waar je vervolgens op ‘Automatisch afspelen’ kan klikken. Je kan bijvoorbeeld kiezen om video’s enkel automatisch af te spelen, wanneer je verbonden bent met wifi.

Ook Instagram speelt video’s automatisch af. En al is het niet mogelijk om dat uit te schakelen, je kan wel naar een ‘zuinige modus’ overschakelen. Ga daarvoor naar je profiel en klik rechtsboven op de drie lijnen (zoals bij de Facebook-app). Vervolgens selecteer je onderaan ‘Instellingen’ en ‘Account’. In het nieuwe venster kan je ‘Mobiel dataverbruik’ selecteren. Daar kan je de schakelaar ‘Databesparing’ aanzetten. Daardoor worden video’s niet langer vooraf geladen.

Om bij WhatsApp te vermijden dat video’s en foto’s automatisch gedownload worden, ga je naar ‘Instellingen’ door de drie stipjes rechts bovenaan de app te selecteren. Daar kan je ‘Data-en opslaggebruik’ aanduiden. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om foto’s en video’s enkel te downloaden wanneer je met wifi verbonden bent.

Video’s en muziek

Al lopend, wandelend of fietsend kunnen streaming-apps als YouTube en Spotify je beste maatjes zijn. Helaas verbruiken ze veel data. Drie uur lang muziek streamen staat volgens Proximus gelijk aan 108 MB. Dat kan je makkelijk oplossen: de app van Spotify laat je toe om meer dan 3.000 muzieknummers (of podcasts) te downloaden. Op die manier loop, wandel en fiets je offline mét je favoriete nummers.

Bij YouTube kan je het dataverbruik binnen de perken houden door onder ‘Instellingen’ de knop ‘Algemeen’ te selecteren. Daar vind je de optie’ Mobiele data beperken’ terug. Als je die schakelaar aanzet, kan je HD-video’s enkel streamen via een wifiverbinding. Op die manier bespaar je al snel enkele megabytes.

E-mail

Vergis je niet: telkens wanneer je jouw mail-app opent om je mails te checken, komen er ettelijke megabytes aan data binnen. Wanneer je 100 e-mails opent, zonder bijlage, verbruik je 50 MB. Mails openen - zeker wanneer je ook mails van het werk op je smartphone ontvangt -doe je bij voorkeur als je op wifi bent in plaats van op mobiel internet.

Updates

Updates of het downloaden van nieuwe applicaties, kosten je ook heel wat dataverbruik. Vijf nieuwe apps verbruiken zo’n 200 MB. Stel dat liever uit totdat er een wifiverbinding beschikbaar is. Zorg er dus voor dat updates niet automatisch doorgevoerd worden op je smartphone.

Voor Android open je de Play Store en ga je naar de instellingen. De tweede optie onder ‘Algemeen’ vraagt je hoe en wanneer de applicaties mogen updaten. ‘Automatisch over wifi’ is dan de veiligste optie.

IPhone-gebruikers gaan naar hun ‘iTunes & App Store’. Onder ‘Instellingen’ kunnen ze de regels voor automatisch downloaden aanpassen. Je kan die volledig uitschakelen, of enkel verbieden zonder wifiverbinding.

