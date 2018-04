Tindergebruikers kunnen troeven nu ook uitspelen in profielvideo's sam

04 april 2018

22u12

Bron: Tweakers.net 0 Internet Datingapp Tinder test een functie om video's van twee seconden toe te voegen aan een profiel. Gebruikers gaan ook negen foto's (of video's) mogen toevoegen in plaats van zes.

Het is voor het eerst dat Tinder gebruikers toestaat om bewegend beeld toe te voegen aan het profiel. "Je kan flirterig zijn, je kan fun zijn, maar wees alleszins jezelf", klinkt het.

Daarvoor moeten gebruikers een langer filmpje opladen en daar een stukje van twee seconden uitknippen. De korte video, die Tinder een loop noemt, blijft dan continu afspelen in de plaats van een foto in het profiel. Het is niet duidelijk of de loops nog geluid bevatten, of dat ze in feite bewegende gifs zijn

De functie wordt getest op iOS-apparaten in Canada en Zweden. Het bedrijf zegt niet wanneer gebruikers in andere landen hun troeven in beweging gaan kunnen zetten.

