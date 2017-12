Tinder toont je foto's en muzieknummers van je matches in feed sam

Tinder test een nieuwe functie waarbij je foto's en muzieknummers van matches kan bekijken in een overzicht. Volgens de datingsite kan je zo makkelijker op de hoogte blijven van de levens van mensen met wie je wilt daten.

Het gaat om posts van Instagram en Spotify, maar die krijgen anderen alleen in hun feed wanneer je die accounts hebt gekoppeld. De lijst toont naast foto's van gekoppelde Instagramaccounts ook nieuwe foto's die matches op Tinder zelf hebben gezet.

De Feed is bereikbaar vanaf de lijst met matches, en door dubbel te tikken op een post of foto is het mogelijk direct te reageren op degene die het heeft gepost. Een integratie met Spotify laat dan weer toe lijsten met Top Artists in de feed te zetten.

Tinder test de Feed in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar de Benelux komt.

