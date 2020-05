Tinder komt met videochatfunctie kv

06 mei 2020

23u29

Bron: Match Group 16 Internet Datingapp Tinder zal later dit jaar een functie toevoegen die het mogelijk maakt om met je matches te videochatten. Dat maakt moederbedrijf Match Group vandaag bekend. Bovendien werd er nooit zoveel geswipet als in de voorbije maanden, zo blijkt.

Daten is coronatijden brengt veel onzekerheden met zich mee, en dat laat zich ook voelen bij apps als Tinder, blijkt uit een brief van Match Group aan de aandeelhouders. “We weten niet hoe lang de lockdowns zullen duren in de verschillende geografische regio’s en hoe snel zaken als restaurants en cafés, die belangrijk zijn in de datingwereld, weer de deuren zullen openen”, stelt het bedrijf. “We weten ook niet over een tweede golf van Covid-19 zal zijn waarbij verdere lockdowns nodig zullen zijn.”

Match Group wijst erop dat er onder de gebruikers momenteel een grote bereidwilligheid is om te “videodaten”, nu de social distancing-maatregelen ontmoetingen in levenden lijve beperken. Daarom wordt er volop gewerkt aan de mogelijkheid om één-op-één-videochats tegen het einde van het tweede kwartaal, dus tegen eind juni, mogelijk te maken.



Bovendien zag Tinder het totale aantal swipes de voorbije maanden een “ongezien hoogtepunt” bereiken. Vooral bij vrouwen jonger dan 30 nam het dagelijkse aantal swipes in april toe met 37 procent in vergelijking met februari. Daarnaast werden er over alle datingapps van Match Group heen dagelijks 27 procent meer berichten gestuurd.

De totale impact van de Covid-19-pandemie zal echter pas later dit jaar duidelijk worden, zegt Match Group. Als de lockdownmaatregelen wereldwijd van kracht blijven, is de kans reeël dat mensen daten zullen uitstellen tot ze elkaar in het echt kunnen ontmoeten. “We hebben er vertrouwen in dat de nood aan menselijk contact nooit zal verdwijnen en blijven ons ertoe verbinden om aan die behoefte tegemoet te komen”, aldus het bedrijf. “Zonder onze producten zou deze periode van sociaal isolement veel moeilijker zijn voor alleenstaanden, die niet langer andere mogelijkheden zoals cafés en concerten hebben om anderen te ontmoeten.”