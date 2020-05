Tinder-gebruikers kunnen binnenkort wereldwijd swipen JOBR

26 mei 2020

17u09

Bron: AD 2 Internet Vanaf eind mei kunnen gebruikers van de dating-app Tinder ook buiten de landsgrenzen op zoek gaan naar hun match. De app gaat een wereldwijde modus toevoegen. Dat meldt technologiewebsite The Verge.

Vanaf eind mei kunnen de eerste Tinder-gebruikers aan de slag met de nieuwe functie. Normaal gesproken zie je op Tinder alleen mensen in jouw buurt. Hoe groot jouw cirkel is, bepaal je zelf. Al blijft die cirkel vaak beperkt. Binnenkort komt daar dus verandering in. Volgens het bedrijf zou de coronacrisis een groot aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de nieuwe functie. Het ontmoeten van nieuwe mensen is momenteel dan ook nauwelijks mogelijk in de echte wereld.

Paspoort

De nieuwe wereldwijde modus doet sterk denken aan de betaalde functie ‘paspoort’. Hiermee kunnen gebruikers met een abonnement op de dating-app tijdelijk een andere locatie kiezen voor potentiële matches. Dat is bijvoorbeeld handig als je op vakantie gaat.