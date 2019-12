TikTok wil van Chinees imago af en zoekt plek voor hoofdkantoor kv

23 december 2019

22u46

Bron: ANP 0 Internet De populaire Chinese video-app TikTok is op zoek naar een plek voor zijn hoofdkantoor. Eigenaar Bytedance wil het Chinese imago van de app veranderen en zoekt daarom buiten China. Singapore, Londen en Dublin zijn in beeld, zeggen bronnen rond het bedrijf tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Zuidoost-Azië en Europa zijn belangrijke markten voor de app. Op de kandidatenlijst zouden geen Amerikaanse steden staan.

TikTok heeft nu geen eigen hoofdkantoor. ByteDance is gevestigd in Peking, de hoogste TikTok-bestuurder zit in Shanghai en TikTok zelf heeft een kantoor in Los Angeles.

TikTok wordt beschuldigd van censuur. Kritiek op China zou worden geblokkeerd. Zo zou op TikTok opvallend weinig te vinden zijn over protesten in Hongkong, over Tibet, de spirituele beweging Falun Gong en het Plein van de Hemelse Vrede. Ook maken politici zich zorgen over veiligheidsrisico's.



De app heette vroeger musical.ly. Die werd eind 2017 voor 800 miljoen dollar gekocht door het Chinese Beijing Bytedance Technology. De Chinezen voegden musical.ly vorig jaar samen met hun eigen TikTok-app. Gebruikers in het Westen stapten over. TikTok heeft wereldwijd een half miljard tot een miljard gebruikers. Ook in ons land is de app populair. Gebruikers kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen.