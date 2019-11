TikTok-video van tiener over mishandeling van moslims in China gaat viraal kv

26 november 2019

22u21

Bron: BBC, Buzzfeed 0 Internet In een video op de app TikTok die aanvankelijk lijkt te gaan over het krullen van wimpers, vroeg de Amerikaanse Feroza Aziz het voorbije weekend aandacht voor de Chinese “moslimconcentratiekampen”. De clip ging al snel viraal, maar volgens Aziz’ verhindert TikTok, een Chinese app, nu dat ze haar account nog kan gebruiken.

In de clip begint Feroza Aziz met schoonheidstips, maar al snel schakelt ze over op een politieke boodschap. “Dus het eerste wat je moet doen is je wimperkruller nemen en je wimpers krullen. Dan leg je die neer en gebruik je de telefoon die je nu gebruikt om te zoeken naar wat er China gebeurt, hoe ze concentratiekampen hebben, daar onschuldige moslims in gooien... Dit is een nieuwe Holocaust, maar niemand spreekt erover”, aldus de zestienjarige tiener uit New Jersey.

Zondag en maandag postte ze nog twee andere video’s over de Chinese behandeling van de Oeigoeren. De ‘wimpervideo’ werd door andere gebruikers ook verspreid via andere socialemediakanalen en al miljoenen keren bekeken.

GUYS NO JOKE THIS TUTORIAL HELPED ME SO MUCH PLEASE WATCH IT pic.twitter.com/BuITSebOu6 saltys backup(@ soIardan) link

Geblokkeerd

Later tweette Aziz dat ze als gevolg van de video niet langer video’s in de app kan uploaden. Volgens TikTok, dat eigendom is van de Chinese developer ByteDance, is dat niet de reden. “TikTok modereert geen inhoud omwille van politieke gevoeligheden”, zegt een woordvoerder. Douyin, de Chinese versie van TikTok, doet dat wel, maar daar werd de video nooit verspreid.

Op 15 november werd een van Aziz’ accounts wel geblokkeerd omdat ze aan het einde van een reeks foto’s van sterren op wie ze als kind een crush had, een foto van Osama bin Laden had toegevoegd. Volgens TikTok had ze daarmee bin Laden “geseksualiseerd”. “Het was zwarte humor dat hij op het einde stond, omdat natuurlijk niemand die bij zijn zinnen is, dat zou denken of zeggen”, aldus Aziz.

Iedereen heeft donkere humor en dan zijn er mensen die op TikTok expliciete dingen over moord en heel intense zaken posten, en dat wordt er niet afgehaald Feroza Aziz

Op maandag werd haar smartphone geblokkeerd, maar ook dat heeft volgens TikTok niets te maken met de video over China. De video’s van haar nieuwe account, inclusief de wimpervideo, staan nog steeds online en worden nog altijd bekeken, luidt het bij het bedrijf. Aziz zal echter een nieuwe telefoon moeten gebruiken als ze weer toegang wil tot haar account.

“Iedereen heeft donkere humor en dan zijn er mensen die op TikTok expliciete dingen over moord en heel intense zaken posten, en dat wordt er niet afgehaald”, reageert de tiener. “Voor mij was dat een grap waarmee mijn groep kan lachen, iets waarmee moslims en bruine mensen kunnen lachen, dat wordt eraf gehaald.”

Crisis onder de aandacht

Aziz is wel verheugd dat nu veel meer mensen op de hoogte zijn van de mensenrechtencrisis in China. “Bewustmaking doet wonderen”, zegt ze. “We kunnen miljoenen mensen over de hele wereld bereiken, waaronder diegenen die de macht hebben om er iets aan te doen.”

Momenteel zitten zo’n één miljoen Oeigoeren, een islamitische etnische minderheid in China, in interneringskampen in de Chinese regio Xinjiang. Daar worden ze van hun familieleden gescheiden en mensen die er gevangen zaten, vertellen dat ze geslagen en gefolterd werden, communistische propaganda moesten bestuderen en lofliederen zingen voor het Chinese bewind.

De Chinese overheid beweert dat de mensen in de kampen vrijwillig onderwijs en training krijgen, maar bewijzen tonen het tegendeel aan. De VS en veel andere landen veroordelen de Oeigoerenkampen.