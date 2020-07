TikTok gaat (top)videomakers betalen redactie

24 juli 2020

15u43

Bron: ANP 2 Internet Met een fonds van 200 miljoen dollar (172 miljoen euro) wil TikTok videomakers gaan betalen. Het geld gaat naar TikTokkers die serieus werk maken van hun video's op het platform en er hun beroep van willen maken. Dat zegt een woordvoerder van TikTok tegen nieuwssite The Verge.

Hiervoor konden TikTokkers al indirect geld verdienen via livestreams op het platform, maar nu wil TikTok ze direct gaan betalen voor hun content. Videomakers krijgen in ieder geval het komende jaar een salaris, en het fonds zal in de toekomst nog verder groeien.

TikTok heeft niet gezegd of er een limiet is gesteld aan het aantal makers dat betaald wordt. Ook is er nog niets bekend over hoe vaak mensen betaald krijgen, en hoeveel. Om in aanmerking te komen voor het fonds moeten videomakers 18 jaar of ouder zijn, consequent eigen materiaal posten en video's maken die in lijn zijn met de regels van TikTok.

Ook speelt het aantal volgers mee, maar TikTok heeft niet gespecificeerd hoeveel dat er moeten zijn.

Lees ook:

Dit zijn de 10 best betaalde TikTok-sterren ter wereld: met gemak 40.000 euro per video

“Ik snap niks van TikTok”: waarom maar weinig volwassenen de immens populaire app lijken te begrijpen (+)

Celine werd op korte tijd de populairste Belg op TikTok: “Fans die m’n handtekening op hun voorhoofd willen, da’s toch geweldig” (+)