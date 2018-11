TEST. Check hier hoeveel jij weet over internetveiligheid Sven Ponsaerts

15 november 2018

21u00 0 Internet Google en Test Aankoop lanceren vandaag het Cyber Heroes-programma en een bijhorende onlinequiz. Die moeten Belgische kinderen bewust maken van wat wel en niet te doen op het internet.

Minder dan de helft van de Belgische ouders weet waar zijn kinderen dagelijks in de digitale wereld uithangen, of hoe ze hen op de juiste manier bij hun eerste stappen op het internet moet bijstaan. In het kader van het Cyber Heroes-programma trekt ngo ‘Bibliotheken Zonder Grenzen’ met aangepaste workshops naar Belgische scholen, bibliotheken en gemeenschapscentra.

Naar verwachting zo’n 20.000 kinderen tussen zeven en veertien jaar en hun leerkrachten zullen de komende twee jaar de trainingen over digitale veiligheid en online-etiquette volgen. Google.org sponsort hiervoor 350.000 dollar (310.000 euro). Cyber Heroes is ook gratis online te volgen via Cybersimpel.be.

Doe hieronder de quiz en check hoeveel jij weet over internetveiligheid: