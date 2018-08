Terug naar school? Overleef de start van het nieuwe schooljaar met deze 6 onmisbare apps kg

31 augustus 2018

20u59

Bron: Apple Premium Reseller 0 Internet De zomervakantie loopt op z'n einde en dat betekent voor velen maar één ding: terug naar school. We schotelen je wat apps voor om de overgang naar de schoolbanken wat makkelijker te maken. Van virtuele agenda tot e-rekenmachine: deze toepassingen komen ongetwijfeld van pas in het nieuwe schooljaar.

Wie zegt dat een smartphone niet nuttig kan zijn op school, is duidelijk niet mee. Tuurlijk kunnen de toestellen weleens voor afleiding zorgen, maar anderzijds zijn er een hoop superhandige apps te vinden die je schoolloopbaan net een boost geven. Ciska Schrooten, Education Business Manager bij Apple Premium Reseller, stelt een paar onmisbare apps voor.

iStudiez Pro (3,09 euro: Android, 3,49 euro: iOS)

Zie je door alle taken, testen en uitstapjes het bos niet meer? Dan is iStudiez Pro misschien iets voor jou. Met deze online agenda plan je makkelijk je eigen lesrooster in én zet je reminders voor je huiswerk. Je kan er ook je punten mee bewaren, zodat je je vooruitgang kan volgen doorheen het hele schooljaar.

Duolingo (gratis: Android, iOS)

Duolingo maakt het leren van een taal leuk. In de app kies je uit een ruim aanbod aan talen, van Engels tot Japans, en schaaf je lees-, schrijf- en luistervaardigheden bij op je eigen tempo. Heb je alweer een oefening af, dan beloont de app je met punten. Zo wordt het blokken van die Franse vocabulaire niet enkel draaglijk, maar zelfs verslavend.

Quizlet (gratis: Android, iOS)

Elke goede student is wel bekend met de steekkaart. Maar wie heeft tijd om kaartjes te knippen en daarop pakweg alle hoofdsteden van de EU te priegelen? Met Quizlet hoef je niet meer in de weer met schaar en papier. De app biedt virtuele steekkaarten of ‘flashcards’ aan die jij zelf kan invullen. Na een bloksessie krijg je daarnaast een paar handige stats te zien over jouw prestaties. Zo buis je nooit meer voor die aartsmoeilijke test geschiedenis.

GeoGebra Grafisch Rekentoestel (gratis: Android, iOS)

Je voornaamste wapen in de lessen wiskunde is wellicht de oude, vertrouwde Texas TI-84. Maar wist je dat ook je smartphone de nodige paardenkracht (en meer) heeft om als grafisch rekenmachine te dienen? Neem bijvoorbeeld GeoGebra Grafisch Rekentoestel: de app die als geen ander functies, curves en parabolen uittekent. Helemaal gratis.

Photomath (gratis: Android, iOS)

Niet iedereen wordt geboren met een wiskundeknobbel. Het oplossen van vergelijkingen à la 'x² - 1 = X + 1' is dan niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig bestaat er ook iets als Photomath: de app die je helpt bij je algebra. Scan de oefening met de camera van je telefoon en Photomath toont je de oplossing. Sterker nog, de app kan je stap voor stap laten zien hoe je tot die oplossing komt, zodat je er ook nog wat van kan leren.

Bonus: Headspace (gratis: Android, iOS)

En als je de boeken weer toedoet, kan er ook wel wat ontspanning vanaf. Maak daarom af en toe wat tijd vrij om je hoofd weer helemaal leeg te maken. Dat kan bijvoorbeeld met Headspace. Geen zweverig gedoe, gewoon simpelweg een app die je een paar minuten per dag helpt relaxen. Als student heb je het al moeilijk genoeg, niet?