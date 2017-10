Telenet: "Vlaanderen zou beter 3 miljard euro belastinggeld investeren in onderwijs in plaats van in superkabel" kv

Bron: Belga 2 BELGA Internet De 3 miljard euro die Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) denkt nodig te hebben om overal in Vlaanderen supersnel internet beschikbaar te maken, zou beter in onderwijs geïnvesteerd worden. Dat zegt Telenet in een reactie op het plan van Muyters.

Het telecomberdrijf zegt wel achter de ambitie van Muyters te staan. "Telenet is daar al mee bezig en zal tegen eind 2019 overal in Vlaanderen meer dan 1 Gigabit/seconde kunnen aanbieden waardoor Vlaanderen aan de kop in Europa is en blijft", zegt het bedrijf, dat met een Europese studie zwaait waaruit blijkt dat België in de top 3 van Europa staat voor digitale infrastructuur.

"We staan echter maar op plaats 11 voor Digital Human Capital en op plaats 13 voor digitale publieke dienstverlening. Om de ambitie van een digitaal Vlaanderen waar te maken, moet dus in de eerste plaats in onderwijs, digitale overheden en digitale vaardigheden geïnvesteerd worden", klinkt het. "Telenet stelt zich daarom de vraag of het niet beter is om 3 miljard euro belastinggeld te investeren in onderwijs, dat met dat geld kinderen en jongeren van vandaag en morgen kan opleiden als digitale wereldburgers, en in opleidingen die kansarme jongeren de digitale vaardigheden aanleren om zo een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven."

Proximus van zijn kant zegt open te staan voor samenwerking, maar dan op voorwaarde "dat dit de uitrol van het glasvezelnetwerk sneller, efficiënter en goedkoper naar meer mensen en bedrijven kan brengen". Met de minister zelf heeft Proximus nog niet samengezeten. "We hopen snel een uitnodiging te ontvangen", aldus de telecomoperator.