Telenet steekt Proximus voorbij en biedt snelste internet aan TK

13u41

Bron: Belga 9 Thinkstock Internet Telenet heeft een nieuwe formule gelanceerd waarmee klanten hun surfsnelheid kunnen verdubbelen tot 400 Mbps. Dat is de hoogste downloadsnelheid die in België voor particulieren op de markt is. Proximus gaat tot 350 Mbps op zijn fibernetwerk, maar dat is nog maar beperkt uitgerold.

Telenet verkoopt de optie "speedboost" enkel aan klanten die WIGO, Whoppa of Internet 200 hebben. Voor 15 euro per maand extra verdubbelt hun downloadsnelheid naar 400 Mbps en wordt uploadsnelheid 40 Mbps. Het bedrijf mikt op een beperkte groep internetgebruikers die nood hebben aan die snelheden, zoals gamers of mensen die 4K-televisie streamen.

Concurrent Proximus was tot nu toe de snelheidskampioen in België. Met zijn optionele "Fiber Boost" konden klanten downloaden aan 350 Mbps in plaats van 220 Mbps. Die optie van 10 euro per maand bestaat echter enkel voor klanten die aangesloten zijn op het nagelnieuwe glasvezelnetwerk van Proximus. Dat wordt momenteel in enkele steden uitgerold en is dus nog lang niet voor alle klanten beschikbaar.

Om van de speedboost van Telenet te kunnen genieten, moet de klant wel beschikken over de nieuwste Telenet-modem (een wit toestel, type CH7465LG). Als dat niet het geval is, ruilt Telenet de oude modem gratis om voor het nieuwste exemplaar.