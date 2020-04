Telenet niet gehaast met 5G: “Meerwaarde is beperkt" AW

30 april 2020

19u03

Bron: Belga 0 Internet Telenet heeft nog altijd geen haast om met 5G te beginnen, ook niet nu Telenet heeft nog altijd geen haast om met 5G te beginnen, ook niet nu Proximus een light-versie van dat nieuwe mobiele netwerk heeft opgestart op sommige plaatsen. Topman John Porter gelooft niet dat de Proximus-aanpak de juiste is.

Wat Proximus doet, 'oud' spectrum vrijmaken om een 5G-light te lanceren, kan volgens Porter elk telecombedrijf doen. De meerwaarde is echter beperkt, meent hij. "Ik denk dat je maar één kans krijgt op een eerste indruk bij de klant", aldus de Telenet-CEO. "Als die eerste indruk van 5G is dat je een toestel van 1.200 euro moet kopen voor maar een marginale verhoging van de downloadsnelheid... Dat is niet de eerste indruk die ik wil nalaten.”

Bovendien is de lancering bij Proximus in een negatieve sfeer terechtgekomen, merkte Porter op, verwijzend naar het protest van Waalse gemeenten. Proximus schakelde in heel wat gebieden in het zuiden van het land zijn 5G weer uit in afwachting van overleg met de lokale overheden.

Telenet wil wel al een aantal aspecten van 5G testen, zoals specifieke toepassingen in de industrie. Voor consumententoepassingen heeft Porter echter geen haast. De Telenet-top herhaalde in dat verband eerdere twijfels rond "business modellen en gebruikerstoepassingen", en kiest voor een "graduele aanpak" rond 5G.

Lees ook:

Hoe snel is dat 5G-netwerk van Proximus nu echt? Wij deden de test

Neen, 5G veroorzaakt geen coronavirus. Let op met valse berichten op sociale media