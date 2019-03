Telecomprovider Dommel stopt ermee: duizenden klanten zitten vanaf volgende week zonder internet kg

27 maart 2019

17u35

Bron: Belga, Techzine, Datanews 0 Internet Na een dispuut met Proximus zet virtuele telecomoperator Dommel vanaf zondag alle diensten stop. Duizenden klanten blijven verweesd achter: in amper vier dagen tijd moeten zij op zoek naar een andere provider.

Virtuele telecomoperator Dommel - en bij uitbreiding Franstalige zusterdienst Billi - is al ruim een jaar verwikkeld in een conflict met Proximus. De provider gebruikt het netwerk van Proximus om telefonie- en internetabonnementen aan te bieden, maar zou volgens Proximus de facturen niet betaald hebben. Proximus besliste daarom begin in januari al om het contract stop te zetten.



Er werd ook een juridische procedure opgestart, die vorige week eindigde met een uitspraak van het Antwerpse hof van beroep. Het hof gaf Proximus gelijk en noemde de beslissing om het contract stop te zetten gerechtvaardigd.

Zonder internet

Na zondag 31 maart zullen alle klanten van Dommel dus zonder internet- of gsm-abonnement zitten. Zij werden pas vandaag ingelicht per mail en moeten binnen enkele dagen op zoek naar een nieuwe provider. Volgens IT-vakblad Data News zouden de operatoren samen ongeveer 12.000 mobiele klanten en zowat 10.000 klanten voor vast internet en vaste telefonie hebben.



Voor velen van hen kwam het nieuws als een verrassing. “Lekker professioneel in elk geval, je moet op dit moment maar eens op reis zijn voor een week of twee”, schrijft een Dommel-klant online. “Moeten ze dat nu echt de laatste week bekend maken?”, vraagt een andere zich af.

Klachten

Ook de Ombudsdienst voor Telecommunicatie zou meerdere vragen en klachten hebben ontvangen over de stopzetting. “Gezien de korte termijn is het belangrijk dat de duizenden klanten van Dommel en Billi zo snel mogelijk een nieuwe operator opzoeken”, luidt het advies.



Klanten kunnen overigens hun telefoon- en gsm-nummer wel degelijk behouden als ze een nummeroverdracht regelen met behulp van een andere provider.



Simon November, de woordvoerder van Test-Aankoop laat weten dat de klanten normaal recht hebben op een overgangsperiode van één maand. De consumentenorganisatie dringt bij beide telecomoperatoren aan om hun klanten drie maanden de tijd te geven om over te stappen. Omdat ook het bedrijf achter Dommel, Schedom nv, dreigt te verdwijnen, is de kans echter klein dat die overgangsperiode er ook daadwerkelijk komt.

#Dommel houdt het voor bekeken. Wettelijk heeft de #consument recht op een transitieperiode van 1 maand. Wij vragen via een schrijven een overleg met de 2 operatoren en dringen aan op een periode van 3 maand voor de consument om te switchen @BelgaNewsAgency @VTMNIEUWS @vrtnws Simon November(@ SNovember_TA) link

“Monopolist”

In het bericht aan klanten zeggen Dommel en Billi nog wel op zoek te zijn naar alternatieve toeleveranciers. Maar daar hebben ze minstens “enkele weken” voor nodig.



De virtuele operatoren schuiven de schuld in de schoenen van Proximus, volgens het bedrijf “een stevige monopolist die zijn best doet om de toegang tot het telefoonnetwerk [...] te beperken voor virtuele operatoren.”