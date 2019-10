Techbedrijven smeken om 5G: "België dreigt investeringen te missen" HAA

24 oktober 2019

13u28

Bron: Belga 2 Internet Technologiefederatie Agoria dringt nog maar eens aan op een uitrol van het 5G-netwerk voor supersnel mobiel internet in België. Terwijl sommige landen het al hebben, blijft het dossier in ons land steken in een politiek moeras. "Een investeringsgolf dreigt aan België voorbij te gaan", waarschuwde Agoria op een persconferentie.

Om de "wake-upcall" extra in de verf te zetten, liet Agoria twee technologiebedrijven aan het woord met grote tewerkstelling in ons land. Luchtvaartbedrijf Sabca, gastheer van de persconferentie, heeft 5G onder meer nodig voor zijn drone-diensten. "Een paar weken geleden hebben we een volledig autonome vlucht gedaan tussen Antwerpse ziekenhuizen, een primeur in Europa", zegt Sabca-CEO Thibauld Jongen.

"Een van de grootste problemen daarmee is telecommunicatie: we moeten kunnen rekenen op een sterk signaal en 4G is onbetrouwbaar. We moeten dus alternatieven zoeken met dure antennes. Concurrenten in andere landen zullen straks wel 5G kunnen gebruiken. België verliest daar competitiviteit mee."

Digitale landbouw

Ook CNH, dat in Zedelgem en Antwerpen landbouwmachines produceert, wil 5G. "Er is een nieuwe digitale revolutie bezig in de landbouw. Op het veld hebben we communicatietechnologie nodig, want zonder is er geen digitale landbouw mogelijk", zegt Vik Vandecaveye van CNH Industrial. Het bedrijf maakt in België "de beste maaidorser ter wereld", klinkt het. "Maar we moeten ook op digitaal vlak onze concurrentiekracht behouden. Onze concurrenten doen al twee jaar testen in een 5G-lab, waar grote zones met 5G gedekt zijn."

Beide bedrijven gaan niet zo ver om te zeggen dat de productie in België in gevaar komt. "De vraag is nu of we wifi gaan plaatsen, of we wachten op 5G. We gaan niet verhuizen als het niet komt, maar moeten dan wel fors investeren in iets dat geen toekomst heeft", zegt de Sabca-CEO.

Ook CNH wil "niet doemdenken". Vandecaveye wijst erop dat CNH een R&D-centrum in België heeft, dat liefst zo dicht mogelijk bij de productie zit. "Het is belangrijk dat we onze technologische voorsprong hier houden."

Politiek gekibbel

Door politiek gekibbel werd de veiling van 5G-spectrum uitgesteld. In België zal 5G wellicht pas over twee jaar ruim beschikbaar zijn. Omdat de bedrijven zich toch al zouden kunnen voorbereiden, stelt Agoria voor om op korte termijn "regelluwe zones" toe te staan, waar de telecomoperatoren, bedrijven en kennisinstellingen toch al kunnen werken met 5G. In die zones zouden dan hogere stralingsniveaus en soepelere vergunningen gelden. "Zo kunnen we op zijn minst het gat tussen de nu en de veiling vullen", klinkt het.