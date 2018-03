Supersnel internet in Europa stap dichterbij dankzij afspraken over radiofrequenties ep

02 maart 2018

12u47

Bron: ANP 3 Internet De uitrol in Europa van het 5G-netwerk voor supersnel mobiel internet vanaf 2020 is een stap dichterbij. Er zijn afspraken gemaakt over de radiofrequenties die in de EU worden vrijgemaakt voor draadloos internetverkeer. Telecombedrijven kunnen voor een periode van minstens twintig jaar een licentie krijgen, zodat voor hen duidelijk is hoeveel tijd ze hebben om hun investeringen terug te verdienen.

Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben hier een politiek akkoord over bereikt. "Een essentiële stap naar volledige overeenstemming over de telecomregels'', aldus Andrus Ansip, binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de digitale markt.

Het 5G-netwerk schept onder meer capaciteit voor de snelle groei in online-apparaten (internet of things), waaronder zelfrijdende auto's. Het kan volgens de Europese Commissie jaarlijks 146 miljard euro voordeel opleveren en 2,4 miljoen nieuwe banen in de EU.