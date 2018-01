Storing bij Telenet: webmail opnieuw beschikbaar TT

26 januari 2018

12u23

Bron: Twitter, VTM Nieuws 1051 Internet Bij telecombedrijf Telenet wordt alles in het werk gesteld om een grote storing op te lossen. Zowel tv-diensten als de webmaildienst waren vanmiddag getroffen. Dat zegt het bedrijf op Twitter. Veel klanten ondervinden hinder.

Volgens Telenet is er een koelingsprobleem in de servers in Mechelen, weet VTM Nieuws. "Mensen kunnen een tijdje mogelijk niet op hun webmail en kunnen geen films opvragen", zegt een woordvoerster. Rond 13.30 was de webmaildienst alvast opnieuw bereikbaar.

Ook op de website allestoringen.be is een grote piek te zien in het aantal meldingen.

Telenet werkt op dit moment verder aan een oplossing, en het is nog onduidelijk hoe lang de resterende problemen zullen aanhouden.

Dat klopt, dit zou om een algemene storing gaan waar we zo snel mogelijk aan werken om dit in orde te krijgen. Onze excuses voor het ongemak. Indigo Telenet(@ Telenet) link

Eddy, we begrijpen dat dit niet fijn is. We zijn op de hoogte dat er hiermee een probleem is. Onze technici werken er hard aan om dit verder op te lossen. Onze excuses alvast. Stijn Telenet(@ Telenet) link