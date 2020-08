Storing bij Gmail en andere Google-diensten zorgt wereldwijd voor problemen kg

20 augustus 2020

09u49

Bron: Engadget, DownDetector 16 Internet Gebruikers wereldwijd klagen over een storing bij Google-diensten als Gmail. Onder andere treedt er een foutmelding op bij het versturen van e-mails met een bijlage. Ook andere services, waaronder Google Drive, Google Meet en Google Chat, ondervinden hinder. Google zegt te werken aan het probleem.

De meeste klachten gaan over Gmail. Het versturen van e-mails zou nog mogelijk zijn, maar bij het uploaden van een bijlage gaat het voor vele gebruikers mis. Er verschijnt een foutmelding en het bericht kan niet verstuurd worden. Een kleiner percentage gebruikers meldt ook problemen bij het inloggen.



Volgens Down Detector doen de problemen zich vooral voor in grote delen van Europa, India, Japan, een deel van Australië en aan de westkust van de Verenigde Staten. Ook België kleurt rood op de kaart.

Google-diensten

Volgens de statuspagina van Google is ook de werking van diensten als Google Drive, Google Docs, Google Groups, Google Chat, Google Meet, Google Keep en Google Voice verstoord. Gebruikers van Google Drive melden bijvoorbeeld dat het niet lukt om bestanden te synchroniseren met de clouddienst. Verder zouden gebruikers van Google Meet problemen hebben bij het opnemen van videogesprekken en zijn er moeilijkheden bij het versturen van berichten in Google Chat.

Google zegt sinds omstreeks 7.30 uur vanochtend al dat er gewerkt wordt aan de storing.