Steeds meer jongeren doen aan sexting IB

17 mei 2018

04u48

Bron: Belga 0 Internet Twaalf procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar doet wel eens aan 'sexting', het sturen van seksueel getinte foto's. Dat blijkt uit het onderzoek Apestaartjaren bij ruim 2.000 jongeren van die leeftijd. Twee jaar geleden verklaarde nog 8 procent van de jongeren wel eens te sexten. "Een lichte stijging, maar op zich gaat het nog steeds om een minderheid", zeggen de onderzoekers van Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongerenvereniging Mediaraven en IMEC.

Precies 12 procent van de bevraagde jongeren stelt in de enquête dat hij of zij in de afgelopen 2 maanden een seksueel getinte foto van zichzelf maakte en naar iemand heeft gestuurd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het vorig onderzoek (8 procent). Niet verwonderlijk: Hoe ouder jongeren worden, hoe groter de kans dat ze een sext versturen. "Op zich is er niks mis mee", zeggen de onderzoekers. "Het is een deel van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Als het vertrouwen geschaad wordt, is er natuurlijk wel een probleem."

Vooral jongeren uit de derde graad versturen seksueel getinte foto's, en het gaat dan vooral om jongeren uit het KSO (23 procent) en BSO (21 procent). De jongeren geven aan steeds meer bloot te geven als ze iemand in vertrouwen een foto toesturen. Exact 36 procent durft een volledig naakte foto te verzenden, in 2016 was dat nog 21 procent. Evenveel jongeren doen het in ondergoed en bij 28 procent is enkel het bovenlijf naakt.

Onherkenbaar

Van de sexters geeft 63 procent wel aan onherkenbaar op de foto's te staan die ze van zichzelf sturen. Toch werd bij een kwart van de bevraagden de privacy uiteindelijk geschonden. Jongeren blijken dus niet zo bezorgd over de verdere verspreiding van hun sext. Veertig procent vreest dat zijn of haar foto verspreid wordt op een manier die hij of zij niet gewild had. Vooral meisjes maken zich daarover zorgen. Van de sextende jongeren geeft 54 procent aan op voorhand afspraken te maken over seksueel getinte foto's.

Snapchat

Iets meer dan de helft van de jongeren gebruikt toch de toepassing Snapchat om zeker te zijn dat hun foto na ontvangst wordt verwijderd. Maar die techniek geeft een vals gevoel van veiligheid, omdat het niet uitsluit dat de ontvanger een screenshot maakt, verduidelijken de onderzoekers.