Stalker achterhaalt woonplaats Japans popsterretje door reflectie in haar ogen en valt haar thuis aan

11 oktober 2019

Bron: AD.nl 0 Internet Een opmerkelijke stalkingszaak in Japan. Een man achterhaalde er de woonplek van een zangeres door haar foto's op sociale media nauwkeurig te bestuderen. Zo zoomde hij in op een selfie van het popsterretje en zag een treinstation weerspiegeld in haar ogen. Hij ging er heen, trof er na lang wachten de vrouw en achtervolgde haar. Bij de woning van zijn ‘idool’ viel de fan haar aan.

De man - Hibiki Sato (26) - wachtte de 21-jarige Ena Matsuoka op 1 september bij het station op. Hij achtervolgde de Japanse vrouw naar haar huis en viel haar daar aan. Dat deed hij bij de voordeur. Hij besloop de zangeres van de J-pop-meidengroep Tenshitsukinukeniyomi van achteren en legde een kledingstuk over haar mond. Daarna trok hij haar naar een donker hoekje waarbij de vrouw lichtgewond raakte.

Sato kon op 17 september worden aangehouden na de bestudering van camerabeelden. Hij wordt beschuldigd van stalking en seksueel misbruik.

alephh on Twitter Japanese idol Ena Matsuoka was attacked outside her home last month after an obsessed fan figured out her home address from selfies she posted on social media - just by zooming in on the reflection on her pupils." https://t.co/xPOaphNOz0 #privacy

Weerspiegeling

Sato’s verhaal - opgetekend door de politie en verschillende lokale media - is opmerkelijk. Hij noemt zichzelf een groot fan van Matsuoka. Eentje die de foto's die de bekende Japanse op haar sociale media plaatste, wel erg nauwkeurig bestudeerde. Niet alleen had hij door in te zoomen op een selfie een bord van het treinstation waar ze ze vaak in- en uitstapte in de weerspiegeling van haar ogen gezien, ook had hij op basis van andere foto's en video's aanwijzingen verzameld over het appartement van Matsuoka. Hij zag haar gordijnen, bekeek de lichtinval, en kon zo ongeveer bepalen op welke verdieping het lag.



Nationaal debat

Het incident heeft tot een grote discussie geleid in het land van de rijzende zon. De vraag is wat je allemaal kan en moet willen delen op sociale media. Een onderzoeker zegt tegen lokale media: “Mensen moeten zich er volledig van bewust zijn dat via het plaatsen van foto’s en video’s op sociale media persoonlijke gegevens worden vrijgegeven. Dat kan riskant zijn.”

Eliot Higgins, oprichter van het journalistieke onderzoeksplatform Bellingcat, zegt tegen de BBC: “Op foto's van steeds hogere kwaliteit kunnen meer details worden achterhaald over de locatie. En aangezien er steeds meer referentiebeelden zijn, via diensten als Google Street View, is er een grotere kans dat de locatie ook daadwerkelijk wordt gevonden.’’