Spotify test goedkoper abonnement voor koppels

28 maart 2019

12u21

Bron: Spotify, The Verge 0 Internet Spotify test een nieuwe abonnementsformule voor koppels of huisgenoten. Het abonnement zou iets goedkoper zijn dan een familie-abonnement en zou het mogelijk maken om een gezamenlijke playlist te genereren op basis van de luistergewoontes van beide gebruikers.

Premium Duo richt zich op - hoe kan het ook anders - duo’s die op hetzelfde adres wonen, zoals koppels of huisgenoten. Zij kunnen op dit moment immers kiezen uit slechts twee opties: een Premium-abonnement voor één persoon tegen 9,99 euro per maand of meteen een familie-abonnement voor zes personen tegen 14,99 euro per maand.



Met Premium Duo zou Spotify de leemte tussen de twee huidige abonnementen kunnen opvullen. De nieuwe formule zou 12,49 euro per maand gaan kosten, wat voor duo’s dus goedkoper uitkomt dan de twee andere opties.



De enige voorwaarde is dat het duo onder één dak moet wonen, net zoals bij een familie-abonnement. Spotify zou ook vragen om het adres te bevestigen tijdens de registratie. Dat moet voorkomen dat vrienden van verschillende huishoudens een abonnement gaan delen om geld te besparen.

Playlist voor beiden

In Premium Duo krijgen beide gebruikers zoals gewoonlijk een apart, uniek account, maar er worden ook overlappende functies getest. Nieuw is bijvoorbeeld ‘Duo Mix’, een automatisch gegenereerde playlist die rekening houdt met de muzieksmaak van beiden.



Die playlist wordt voortdurend aangepast op basis van wat jij en je partner de voorbije tijd hebt geluisterd. Dat is vergelijkbaar met de Discover Weekly-playlists in de huidige Premium-abonnementen, alleen wordt nu dus rekening gehouden met de voorkeuren van beide gebruikers. Je kan ook kiezen tussen een ‘Chill’-modus met rustige muziek en een ‘Upbeat’-modus als het even wat heviger mag.



De nieuwe abonnementsformule wordt momenteel getest in vijf landen: Colombia, Chili, Denemarken, Ierland en Polen. Het is niet bekend of Spotify van plan is om het concept daarna verder uit te rollen.