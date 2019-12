Spotify staat geen politieke advertenties toe in 2020 kv

27 december 2019

19u43

Bron: Reuters, The Verge 0 Internet Spotify zal vanaf begin 2020 geen politieke advertenties meer afspelen. De ban op politieke reclame geldt ook voor originele en exclusieve podcasts. Daarmee wil de streamingdienst zichzelf de tijd geven om een systeem uit te werken dat moet garanderen dat de advertenties in lijn zijn met hun gebruiksvoorwaarden.

“Op dit ogenblik zijn onze processen, systemen en middelen nog niet robuust genoeg om deze inhoud op een verantwoordelijke manier te beoordelen en te valideren”, liet het bedrijf weten in een verklaring. “We zullen deze beslissing herbekijken naarmate onze capaciteiten evolueren.” Politieke advertenties zijn momenteel sowieso enkel toegestaan in de Verenigde Staten.

Spotify is de meest populaire muziekstreamingdienst ter wereld en telt bijna 141 miljoen gebruikers. Het bedrijf sluit zich met de beslissing aan bij verscheidene andere sociale media. Onder andere Twitter, TikTok, LinkedIn, Pinterest en Twitch laten geen politieke advertenties meer toe. Google, Snap en Reddit doen dat nog wel, maar hebben bepaalde restricties ingevoerd.



Facebook laat wel nog politieke advertenties toe, ongeacht of de boodschappen misleidend zijn of leugens bevatten. Het sociale netwerk maakt gebruik van factcheckingwebsites, maar valse boodschappen blijven ook na een negatief oordeel online, met een bijbehorende waarschuwing.