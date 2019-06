Spotify Premium ziet er voortaan iets anders uit: zo vind je je bewaarde liedjes terug kg

14 juni 2019

11u57

Bron: The Verge, Spotify 1 Internet Betalende gebruikers van Spotify kunnen binnenkort op een update rekenen : de ‘Bibliotheek’-afdeling in de premium-versie van de app werd in een nieuw jasje gestoken. Voortaan is het makkelijker om podcasts terug te vinden, maar de liedjes die je hebt bewaard of gedownload, zijn net iets beter verstopt.

Je vindt je Spotify-bibliotheek terug via de knop rechtsonder in de app. Die bibliotheek bestaat uit een bonte verzameling van alle mogelijke content op Spotify: denk aan je playlists, de liedjes die je leuk vindt, albums, radiozenders, artiesten en podcasts - goed voor in totaal zeven categorieën aan luistermateriaal.



Verwarrend, volgens Spotify. En dus werd deze week een redesign uitgerold. De update wordt de komende dagen beschikbaar, maar is enkel voor Premium-gebruikers bedoeld.

Muziek en Podcasts

Het belangrijkste verschil is dat je bibliotheek voortaan wordt opgesplitst in twee categorieën: ‘Muziek’ en ‘Podcasts’.



Niet geheel verwonderlijk wil Spotify het met het nieuwe design vooral makkelijker maken om podcasts te beluisteren in de app. Onder ‘Podcasts’ vind je de meest recente podcast-afleveringen, je gedownloade afleveringen en een overzicht van de podcasts die je volgt.

Onder ‘Muziek’ vind je nog eens drie onderverdelingen: ‘Afspeellijsten’, 'Artiesten’ en ‘Albums’. Je zal merken dat ‘Nummers’, waaronder je normaal al je gelikete liedjes vindt, is verdwenen. Je bewaarde nummers zijn er nog wel, maar ze zitten goed verstopt... in een playlist.

Hoe vind je bewaarde nummers terug?

Om je nummers te beluisteren, moet je naar het tabblad ‘Afspeellijsten’. Daar vind je een nieuwe afspeellijst ‘Nummers die je leuk vindt’ waarin al je nummers automatisch werden gebundeld. Elke keer je een liedje bewaart door op het hartje te tikken, verschijnt het nummer voortaan dus in deze playlist.

Je kan de hele afspeellijst zoals gewoonlijk downloaden met de schakelaar bovenaan. Om enkel je gedownloade nummers te bekijken, tik je op de drie puntjes rechtsboven en daarna op ‘Filter gedownloade nummers’.



Om enkel je gedownloade albums te beluisteren, navigeer je naar het tabblad ‘Albums’. Swipe op het volgende scherm naar beneden, zodat er een zoekbalk verschijnt aan de bovenkant van het scherm. Tik op de menuknop naast de zoekbalk en kies onder ‘Filter’ voor ‘Downloads’. Je ziet nu enkel albums die lokaal op je toestel staan.