Spotify laat ouders schunnige liedjes blokkeren in accounts van kinderen

19 augustus 2019

17u33

Spotify breidt het premiumabonnement voor families uit met enkele extra functies. Zo krijgen ouders meer controle over de muziek die hun kroost luistert en verschijnen er binnenkort ook automatisch gepersonaliseerde playlists op basis van de voorkeuren van het hele gezin.

Het abonnement ‘Premium for Family’ kost in ons land 14,99 euro per maand en biedt toegang voor maximaal zes gebruikers op hetzelfde adres. Perfect voor een gezin bijvoorbeeld, hoewel het abonnementsplan ook vaak door vrienden wordt gedeeld.



De nieuwe snufjes die Spotify introduceert richten zich wél exclusief op familieleden. Zo kunnen ouders binnenkort voorkomen dat hun kinderen naar obscene liedjes luisteren. Het wordt voor de beheerder van het gezinsabonnement namelijk mogelijk om de filter voor expliciet taalgebruik te activeren op andere accounts - een “veelgevraagde functie”, volgens Spotify. De filter bestond overigens al langer, maar kon enkel door de gebruiker zelf worden in- of uitgeschakeld.

Gepersonaliseerde playlist

Daarnaast zal er ook een gepersonaliseerde playlist worden gemaakt op basis van de voorkeuren van alle gebruikers in het abonnement. Die ‘Family Mix’ wordt regelmatig aangepast met nieuwe liedjes. De beheerder kan ook bepalen welke gebruikers deelnemen aan de “sessies” waarop Spotify zich baseert. Lees: een familielid met een voorliefde voor Iron Maiden zal de gezamenlijke afspeellijst niet kunnen overheersen als de beheerder hem of haar buiten spel zet.



De nieuwe functies worden vanaf vandaag in Ierland uitgerold. Andere markten waar het gezinsabonnement beschikbaar is – daar hoort België bij – zouden dit najaar moeten volgen.