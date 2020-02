Spotify heeft 124 miljoen betalende abonnees en neemt podcastnetwerk over Redactie

05 februari 2020

15u17

Bron: Tweakers 4 Internet Spotify heeft bekendgemaakt dat de streamingdienst nu 124 miljoen betalende gebruikers heeft, op een totaal van 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers. De dienst kondigde ook aan het podcastnetwerk The Ringer over te nemen.

Spotify meldt in de presentatie van de kwartaalcijfers dat het een goed vierde kwartaal achter de rug heeft, waarbij het bedrijf onder meer wijst naar de 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 en een stijging van 9 procent tegenover het cijfer van het derde kwartaal van vorig jaar.

Het aantal betalende gebruikers steeg met 29 procent op jaarbasis en bedraagt nu 124 miljoen. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is dat een stijging van 10 procent. Het aantal gebruikers dat via advertenties en dus zonder betaald abonnement van Spotify gebruikmaakt, groeide met 32 procent tot 153 miljoen.

Podcasts

Het Zweedse bedrijf benadrukte voorts het belang van podcasts. Volgens Spotify is er een “exponentiële groei” in de consumptie van podcasts en maakt meer dan 16 procent van de 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers gebruik van het podcastaanbod. De consumptie hiervan gemeten in uren is in het afgelopen kwartaal gegroeid met bijna 200 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Om hoeveel uur het in totaal gaat, zegt het bedrijf niet.

Volgens Spotify zijn er op de streamingdienst nu meer dan 700.000 verschillende podcasts beschikbaar. Het bedrijf geeft aan dat podcasts onder meer belangrijk zijn omdat er “steeds meer bewijs is” dat gebruikers door het beluisteren van podcasts de overstap maken van gratis gebruiker naar betalende abonnee.

The Ringer

Spotify heeft ook bekendgemaakt dat het The Ringer zal overnemen. Dat is een in 2016 opgerichte website en podcastnetwerk van sportauteur Bill Simmons, waarop vooral sport en popcultuur besproken wordt. De overname, waarvan het geldbedrag niet bekendgemaakt is, zal naar verwachting nog dit kwartaal worden afgerond. The Ringer heeft zo’n dertig verschillende podcasts en ongeveer honderd miljoen downloads per maand.

De omzet van Spotify kwam in het afgelopen kwartaal uit op 1,86 miljard euro, een stijging van 24 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In tegenstelling tot de winst van 94 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018, werd er een verlies van 77 miljoen euro geleden in de laatste drie maanden van 2019.