Spionerende hulpprogramma's verwijderd uit Google Chrome-browser mvdb

18 juni 2020

13u30

Bron: ANP - Reuters 0 Internet Google heeft meer dan zeventig zogenoemde extensies voor de Chrome-browser verwijderd. De hulpprogrammaatjes werden gebruikt om mensen te bespioneren. In totaal waren ze 32 miljoen keer gedownload.

De namen van de extensies zijn niet bekendgemaakt. Het is ook niet bekend of ze in België zijn gebruikt.

De schadelijke extensies waren ontdekt door cyberbeveiliger Awake Security. Gebruikers dachten dat ze een programma installeerden om te waarschuwen voor schadelijke sites, of om bestanden om te zetten.

In werkelijkheid hielden de programma's bij welke sites iemand bezocht. Ook konden de makers toegang krijgen tot interne systemen van bedrijven. Wie achter de spionage zitten, is niet bekend. Zulke gegevens kunnen interessant zijn voor spionnen van een staat, maar ook voor criminelen.

Lees ook: Let op wat je zegt, de tv luistert misschien mee: Lars Bové onthult zeven straffe weetjes over spionnen (+)