SOS dataverbruik: hoe kan ik het verbruik van mijn thuisnetwerk binnen de perken houden? AW

22 april 2020

09u00 0 Internet Het is sowieso een van de grootste ergernissen in huis, maar een (snelle) wifiverbinding was wellicht nooit eerder zo belangrijk als nu. We gebruiken het ter ontspanning, maar ook om te werken en onze sociale contacten te onderhouden. Door een combinatie van de drie zitten velen al snel aan de limieten van hun dataverbruik. Met deze tips surf je hopelijk een volledige maand aan volle snelheid.

Netflix, thuiswerk, schoolwerk: tal van gezinnen flirten voor het einde van de maand met de limieten van hun dataverbruik. En zodra je die limiet nadert, wordt jouw verbinding vaak trager. De meeste providers willen er op die manier voor zorgen dat er met verminderde snelheid wat langer gesurft kan worden. Maar haperende teleconferenties, films en series kunnen niemand bekoren. Daarom beheers je jouw dataverbruik beter op voorhand.

Series en films bekijken

Gezien Netflix een (populaire) grootverbruiker is, beginnen we daar. Netflix biedt vier handige instellingen voor om het gegevensverbruik aan te passen. Je kan voor een laag (0.3 gigabyte per uur) verbruik, gemiddeld (0,7 GB per uur) of hoog (3 GB per uur) verbruik kiezen. Tot slot is er als vierde optie een automatische instelling waarbij de instelling automatisch aangepast wordt om een optimale kwaliteit te leveren op basis van de snelheid van je internetverbinding. Als je voor het laagste verbruik kiest, kan je – in ruil voor wat kwaliteitsverlies - dubbel zo lang films en series streamen als bij de standaardinstelling.

Om de instellingen aan te passen, ga je naar je account. Daar selecteer je in ‘Profiel en ouderlijk toezicht’ een profielnaam. Vervolgens kan je ‘Instellingen voor afspelen’ selecteren. Duid vervolgens de gewenste instelling voor dataverbruik aan. Daarna sla je de wijzigingen op.

Voor YouTube geldt hetzelfde: bij elk filmpje kan je er bij de instellingen voor kiezen om te streamen aan verminderde kwaliteit. Toegegeven: de laagste kwaliteit resulteert in een behoorlijk wazig beeld, maar vergeleken met de HD-kwaliteit levert 360p op een computer of laptop niet zoveel verschil op.

Het dataverbruik ligt te hoog, je nadert de limiet maar het einde van de maand is nog niet in zicht: de meeste providers zorgen er – door de gebruiker op smallband te zetten – voor dat er met verminderde snelheid wat langer gesurft kan worden.

Muziek downloaden in plaats van streamen

Ook het streamen van muziek kost je wat data. Daarom is het beter om je favoriete meezingers te downloaden in plaats van ze telkens opnieuw te streamen. Op die manier verbruik je slechts één keer data. Zowel Spotify als YouTube (Premium) bieden je de mogelijkheid om offline muziek te beluisteren. Via Spotify kan je wel 3.000 nummers (of podcasts) downloaden.

Wil je een YouTube video downloaden? Ga dan naar de pagina waar je de video kan bekijken. Vervolgens zie je de ‘Download’ knop (een grijze pijl) waar je de gewenste kwaliteit kan selecteren. Als de video succesvol gedownload is, vind je hem terug in je ‘Bibliotheek’.

Gamen

Ook Games zijn, net zoals Netflix, een populair tijdverdrijf. En net zoals Netflix zijn zulke online games enorme slokoppen. Alleen al het downloaden van een spelletje als Call of Duty verbruikt tussen de 80 en 100 GB. Omdat het moeilijk is om het verbruik daar via de instellingen in te perken, is het beter om het aantal ‘speeluren' te beperken.

Wie surft er allemaal?

Een voor de hand liggende oorzaak voor een trage verbinding kan ook overbelasting zijn. Gezinnen met kinderen zijn per definitie grootverbruikers van internetdata. Vaak gebruiken meerdere gebruikers Netflix, YouTube, Skype en andere kanalen. Dan slibt het netwerk snel dicht, natuurlijk. Wanneer je in een dichtbevolkte buurt woont, kan het ook helpen om het wachtwoord van je wifirouter te veranderen: soms zitten er zonder dat je het weet andere personen op jouw wifi-netwerk.

Andere redenen

Is het internet soms ergerlijk traag of valt de verbinding op bepaalde plekken weg, en teer je niet op je laatste data? Dan ligt het misschien wel aan iets anders. Zet je ergernis dan om in daden met deze drie stappen.

1. Check je modem

Je hebt niets aan een goed thuisnetwerk als de verbinding met je provider niet voldoende snel is. Check dus je verbinding en je modem voor je met het thuisnetwerk aan de slag gaat. Een van de beste gratis speedtests is Ookla. Belangrijk: plug voor deze test je laptop rechtstreeks in je modem met een ethernetkabel: je bent immers je externe netwerkverbinding aan het testen, niet je wifi. Ookla vertelt je direct waar je aan toe bent. Bedraagt de downloadsnelheid 40 Mbps of meer? Dan komt de data snel genoeg binnen om films te streamen of online te gamen. Minimaal ligt de downloadsnelheid best hoger dan 30 Mbps. Het andere belangrijke cijfer is de Ping-waarde, dat is de reactiesnelheid van je verbinding, de tijd tussen het verzenden van gegevens tussen jouw apparaat en de externe server en terug, uitgedrukt in milliseconden (duizendsten van een seconde). Een ping lager dan 30 ms is uitstekend, tussen de 30 en 60 ms is zeer goed. 100 ms is nog oké, maar hoger dan 200 ms is slecht. Met een trage ping duiken er onder andere vertragingen op in multiplayergames en videocalling.

Zit het goed met je ping en downloadsnelheid, dan kan je beginnen met het optimaliseren van je thuisnetwerk. Anders zal je best aan je netwerkprovider vragen om een technieker langs te sturen.

2. Scan je thuisnetwerk

Telenet-gebruikers hebben het gemakkelijk: Telenet lanceerde onlangs de Telenet-app. Daarmee kun je je netwerk verbeteren. Installeer de app en je ziet in één oogopslag wie en wat er allemaal met je thuisnetwerk verbonden is. Ga naar een kamer waar je zeker goeie wifi wil en check of je wifi-verbinding daar de gewenste sterkte heeft. Komt de wifi op bepaalde plekken niet sterk genoeg door? Dan suggereert de app om een wifi-booster te bestellen. Die zorgt ervoor dat je ook in een uithoek van je woning – kelder, zolder, mancave, … - supersnel internet krijgt. Download de app in de Google Play Store of de Apple App Store.

3. Vermijd stoorzenders

Wifi-golven zijn radiogolven. Ze gaan in concurrentie met andere draadloze verbindingen, zoals die van Bluetooth-apparatuur, de babyfoon, je draadloze thuistelefoon en de microgolf. Weet dus dat deze toestellen een invloed hebben op je modem.