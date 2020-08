Sociale media bannen complotvideo ‘Plandemic’ die techgiganten als Google en Facebook verantwoordelijk houdt voor het coronavirus AW

Bron: The Verge 0 Internet ‘Plandemic’ - een video die in 26 minuten tijd grote techbedrijven zoals Google en Facebook ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de huidige pandemie – wordt nu geweerd door sociale media. Zowel Facebook, Twitter als YouTube trachten op die manier de verspreiding van desinformatie in de ban te doen. Dat schrijft de Amerikaanse techwebsite The Verge.

Reeds in mei werd Plandemic gelanceerd. In tegenstelling tot andere complottheorieën ontkent de onlinedocumentaire niet noodzakelijk het bestaan van het coronavirus, maar beweert deze wel dat grote techbedrijven als Google en Facebook, alsook Bill Gates en de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci, er verantwoordelijk voor zijn. Het virus zou ontstaan zijn in een labo, en Bill Gates zou profiteren van de crisis. Nochtans draagt het fonds van Gates bij aan de ontwikkeling van een mogelijk vaccin.

In geen tijd ging de video met complottheorieën viraal, waarop recent een tweede versie verscheen: ‘Plandemic – Indoctornation’. Om te vermijden dat ook deze video zal verspreiden als een lopend vuurtje, heeft Facebook de link per direct geblokkeerd.



Ook Twitter nam maatregelen en zal mensen voor het filmpje waarschuwen met de boodschap dat de inhoud van het bericht mogelijk “spam of onveilig is”. En YouTube zal alle video’s van Plandemic offline halen. Het bedrijf benadrukt dat de inhoud ervan in strijd is met zijn regels. Daarnaast maakte TikTok het onmogelijk om ‘Plandemic’ als zoekterm te gebruiken. Dat sluit natuurlijk niet uit dat gebruikers per toeval op een filmpje van Plandemic kunnen stuiten.

Reactie

In een reactie op de ban van sociale media, is de video in stukken geknipt door de makers. Op die manier hopen ze de afzonderlijke fragmenten wél te kunnen verspreiden. Maar ook deze zullen onder meer door YouTube per direct offline gehaald worden.