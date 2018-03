Snowden onthult: "Met valse software om terroristen te bespioneren achterhaalde NSA ook gericht identiteit bitcoingebruikers" sam

21 maart 2018

22u53

Bron: Tweakers.net, The Intercept 0 Internet De NSA heeft bitcoingebruikers gericht opgespoord en zou daarbij ook hun identiteiten hebben achterhaald. De Amerikaanse spionagedienst deed dat rond 2013 met zijn Moneyrocket-programma, zo blijkt uit nieuwe documenten die klokkenluider Edward Snowden verspreidt. Dat meldt nieuwssite The Intercept.

De handel in bitcoins gebeurt tot op zekere hoogte anoniem, daar de bitcoinadressen, noch de transacties of transactiedata rechtstreeks gekoppeld zijn aan de identiteit van de eigenaars. De NSA zou via surveillanceprogramma's allerlei gegevens hebben onderschept, onder andere met Moneyrocket, een programma dat specifiek was ontworpen op bitcoingebruikers in het oog te houden.

Rechtstreeks naar de NSA

Het lijkt dat Moneyrocket, dat online kwam in de zomer van 2012, werd gepromoot als iets wat het niet was. In een van de gelekte documenten wordt het omschreven als een "niet-westerse dienst om anoniem te internetten, met een significant aantal gebruikers in Iran en China". Met het "browserproduct" wilde de NSA "doelwitten aantrekken die zich bezighouden met terrorisme, (waaronder) al-Qaida". Terwijl gebruikers dachten dat ze anoniem online gingen, speelden ze al hun verzonden en ontvangen data rechtstreeks door aan de NSA.

"Dit voedt een verhaal dat de VS onbetrouwbaar is" Matthew Green

In de lente van 2013 zou het programma ook de enige manier zijn geweest waarmee de NSA bitcoingebruikers kon opsporen. Vermoedelijk heeft de NSA dus enkel transacties kunnen herleiden naar gebruikers die gebruikmaakten van de betreffende dienst of het programma. De combinatie van informatie over financiële transacties, wachtwoorden, IP- en MAC-adressen zou de inlichtingendienst in staat hebben gesteld om personen te vinden bij anonieme bitcoinbetalingen.

"Verderfelijk"

De hypothese dat de NSA "een hele overzeese operatie zou opzetten onder valse voorwendselen", enkel om doelwitten op te sporen, is "verderfelijk", zo reageert assistent-professor Matthew Green aan het Johns Hopkins University Information Security Institute aan The Intercept. Hij stelt dat een dergelijke praktijk het wantrouwen in privacysoftware kan voeden, vooral in gebieden zoals Iran waar dissidenten zulke middelen heel erg nodig hebben. Dit "voedt een verhaal dat de VS onbetrouwbaar is", zegt Green. "Dat verontrust me."

De NSA weigerde commentaar op het artikel van The Intercept.

