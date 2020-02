Wifi Gesponsorde inhoud Snelle wifi voor het hele gezin? Zo pak je het aan Advertorial van Orange

25 februari 2020

Je hebt een groot gezin en jullie willen allemaal tegelijk op de wifi: klinkt als de start van een horrorverhaal over een tergend trage internetverbinding. Behalve wanneer je Mesh WiFi van Orange in huis haalt: een innovatief systeem voor instant betere wifi.

Een groot gezin vraagt veel van een wifiverbinding, zeker wanneer ’s avonds of ’s weekends iedereen thuis is. Jij en je partner willen nog wat werken, de kinderen gamen of netflixen en nodigen vriendjes uit die hun smartphone met het netwerk verbinden … Voor je het weet bots je op twee grote problemen.

1. Te veel apparaten? Trage wifi

Beeld je in: elk lid van je grote gezin gebruikt zijn of haar laptop, tokkelt ondertussen op zijn of haar smartphone en misschien zijn ook smarttoestellen zoals een Google Nest op je wifinetwerk aangesloten. In een gezin van vier zijn dan al snel tien apparaten het wifisignaal aan het uitputten. Als daar trouwens een langzaam of verouderd apparaat tussen zit, dat er langer over doet om data te up- en downloaden, gaat de snelheid van alle andere apparaten ook omlaag.

2. Te veel kamers? Zwakke wifi

Een groot gezin betekent meestal ook: een groot huis. Een simpele modem is vaak niet in staat om een wifisignaal over een complete woning te verspreiden, laat staan wanneer die woning veel kamers, muren en deuren heeft. Zulke stoorzenders en materialen als glas, beton of isolatie verzwakken een wifisignaal. Dat kan voor heel wat frustratie zorgen wanneer elk lid van je gezin in zijn of haar eigen kamer wil surfen.

De oplossing

Misschien dacht je al aan een conventionele ‘wifi repeater’ als redder in nood, een apparaat dat jullie wifisignaal doorheen het huis oppikt en weer uitzendt. Maar zo’n repeater verzwakt soms wel de draadloze snelheid en is dus niet altijd even performant. Een beter idee is dan het recentere ‘Mesh WiFi’-systeem van Orange.

Het principe van Mesh WiFi is simpel: je plaatst meerdere wifipunten doorheen je huis die de wifi van je modem vervangen en creëert zo een nieuw wifinetwerk. Daardoor vertrekt je wifisignaal niet meer uit één plaats, maar wel uit verschillende en gelijkwaardige zendpunten. Die punten of modules staan onderling constant in communicatie met elkaar en zo kan het systeem je altijd de best mogelijke verbinding voorschotelen. Zonder dat het wifisignaal onderbroken wordt wanneer je je verplaatst of, zoals bij een klassieke wifibooster, herhaald en daardoor verzwakt wordt. Zo geniet je van een snelle en vlotte internetverbinding die in elke hoek en kamer van je huis even krachtig is.

Orange biedt alle klanten met een LOVE-abonnement al een Mesh WiFi-pakket met twee modules aan voor 99,95 euro en een pakket met drie modules voor 139,95 euro. Een extra module koop je dan telkens voor 69,95 euro.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.