Snapchat toont berichten van Trump niet langer op nieuwspagina wegens "aanzet tot rassengeweld" kv

03 juni 2020

20u29

Bron: Belga 0 Internet Snapchat zet de promotie van de berichten van Donald Trump stop. Het socialemediabedrijf beschuldigt de Amerikaanse president ervan raciaal geweld aan te wakkeren.

Snap, het bedrijf achter de vooral bij jongeren populaire app, kondigde niet aan dat de Trump-account met circa 1,5 miljoen volgers moet verdwijnen, maar het bedrijf zal zijn berichten niet meer in de schijnwerpers zetten op de ‘Discover’-pagina.

Tot nu toe gebeurde dat wel af en toe, net zoals Snapchat berichten van andere populaire gebruikers naar voren schuift op die nieuwspagina. "We gaan stemmen die raciaal geweld en onrecht aanwakkeren, geen versterker aanbieden door ze gratis promotie te geven via Discover", zo verduidelijkte het bedrijf.

Volgens de Amerikaanse krant New York Times volgt de beslissing van Snap op berichten die de president plaatste op Twitter, een ander sociaal netwerk. Daarin dreigde Trump met "de gemeenste honden" en "dreigende wapens" tegen betogers die zich op het terrein van het Witte Huis zouden wagen.



Ook Twitter nam al maatregelen door een factcheck te plaatsen bij tweets van Trump. Daarop dreigde de president ermee sociale media te reguleren of zelfs te sluiten.