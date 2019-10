Snapchat krijgt er miljoenen gebruikers bij IB

22 oktober 2019

23u38

Bron: ANP 0 Internet Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, is afgelopen kwartaal opnieuw hard gegroeid. Er kwamen wederom miljoenen gebruikers bij en de omzet liep stevig op.

De app Snapchat had eind vorige maand in totaal 210 miljoen gebruikers die dagelijks actief zijn. Drie maanden eerder waren dat er nog 203 miljoen. De kwartaalopbrengsten dikten op jaarbasis met 50 procent aan tot ruim 446 miljoen dollar. Onder de streep slonk het nettoverlies tot ruim 227 miljoen dollar, van dik 325 miljoen dollar een jaar terug.

Snap verwacht in het vierde kwartaal opnieuw een flinke omzetgroei en denkt de laatste periode van het jaar bovendien af te kunnen sluiten met een positief bedrijfsresultaat. Snapchat is vooral erg populair bij jongere gebruikers, vanwege de vele functies waarmee ze foto's kunnen aanpassen. Zo is het mogelijk om iemands gezicht bijvoorbeeld te veranderen zodat hij of zij op een hond lijkt.