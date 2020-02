Wifi Gesponsorde inhoud Slechte telefoonverbinding thuis? Met deze simpele oplossing ben je altijd bereikbaar Advertorial van Orange

25 februari 2020

08u00 0 Internet Zit je thuis weleens met de handen in het haar omdat je mobiele telefoonverbinding het laat afweten? Verschillende stoorzenders kunnen de oorzaak zijn, maar de oplossing is simpel: dankzij de ‘Voice over WiFi’-technologie kan je onbelemmerd bellen via je wifiverbinding.

Een slechte telefoonverbinding thuis heeft meestal twee mogelijke oorzaken. Misschien is je huis te goed geïsoleerd. Dat is fantastisch nieuws voor je energierekening, maar niet voor je telefoonsignaal. Zeker een nieuwbouwhuis kan zo geconstrueerd zijn dat de straling van de zendmast nog moeilijk kan binnendringen. Ook veel ijzer, beton of staal in de bekleding van je huis zorgt voor soortgelijke problemen. Vaak kan je dan beter telefoneren op je terras of aan een raam.

Een andere mogelijke verklaring is dat je huis zich op een locatie bevindt waar het telefoonsignaal zwakker is. Al komt dat weinig voor in België: onze 4G-dekking bereikt al bijna 100% van de bevolking. Of misschien woon je in een erg groene omgeving: bomen absorberen immers het mobiele telefoonsignaal.

Bellen via wifi

Een betrouwbare oplossing voor beide gevallen is de nieuwe ‘Voice over WiFi’-technologie van Orange. Het principe is simpel: ‘VoWiFi’ laat je toe om te bellen via de wifiverbinding thuis en omzeilt zo alle mogelijke stoorzenders die het telefoonsignaal van de zendmast kunnen aantasten. Je smartphone selecteert tijdens het bellen zelf de beste verbinding: als dat niet het mobiele signaal van Orange is, schakelt hij naadloos over op het wifinetwerk. Zo ben je thuis te allen tijde en op elke locatie optimaal bereikbaar.

Om ‘VoWiFi’ van Orange te gebruiken heb je trouwens geen complexe app of hulpstukken nodig. Belangrijk is alleen dat je een compatibele gsm en het juiste abonnement van Orange hebt. Dat kan je hier checken. Daarna hoef je enkel nog de instellingen van je smartphone juist te zetten om – zonder extra kosten! – van ‘VoWiFi’ gebruik te kunnen maken.

Ontdek alle voordelen van ‘Voice over WiFi’ van Orange op orange.be.

