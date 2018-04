Site die je naam raadt met 15 vragen blijkt aprilgrap sam

01 april 2018

23u25 0 Internet De website oilsjtanalytica.org waarmee ethisch hacker Inti De Ceukelaire je identiteit kon raden in 15 vragen en evenveel antwoorden, blijkt een grote aprilgrap. Dat meldt De Ceukelaire op Twitter.

De naam van de site verwees naar Cambridge Analytica, dat via Facebook data verzamelde over miljoenen kiezers in de Verenigde Staten om daarna hun politieke voorkeur te beïnvloeden. Op Oilsjt Analytica werd gepeild naar banale dingen als lievelingskleuren. Aangezien dergelijke gegevens van iedereen online zouden staan, kon de site daarmee zogezegd je identiteit raden.

De vragen deden er echter niet toe, want het was via aangepaste sociale plug-ins van Facebook en Google dat De Ceukelaire werkte. Het leek zo alsof je naam op zijn site verscheen, maar in werkelijkheid was het in een verkleind venstertje van Facebook of Google. "Hoewel je naam nooit die platformen verliet, leek het gewoon alsof dat wel zo was", tweet hij.

It used customised social plugins (first Facebook, now Google) to 'guess' your name (even though your name never left any of those platforms, it just looked like it did). pic.twitter.com/Q7NgS7xz8t Inti De Ceukelaire(@ intidc) link

Moeilijk te ontmaskeren was de grap trouwens niet, want De Ceukelaire stopte zelfs een aprilvis in de broncode.

Er stond trouwens een gigantische aprilvis in de broncode ;) Inti De Ceukelaire(@ intidc) link