Singapore kiest voor Europese 5G-leveranciers, Huawei loopt contracten mis JOBR

25 juni 2020

14u08

Bron: AFP, Belga 0 Internet De grootste telecomoperatoren in Singapore gaan voor hun 5G-netwerken in zee met Europese bedrijven. Dat is woensdag bekendgemaakt. Het Chinese Huawei, ‘s werelds grootste leverancier van telecomapparatuur waartegen de Verenigde Staten een globale campagne voeren, loopt zo weer contracten mis.

Singtel, een van de grootste operatoren in Singapore, kiest voor het Zweedse Ericsson om zijn toekomstige netwerk van 5G (supersnel mobiel internet) uit te bouwen. De andere twee grote spelers kiezen in een joint venture voor het Finse Nokia, maar lieten wel al weten dat Huawei mee zou kunnen stappen in het project.

Huawei haalde in Singapore wel een contract binnen bij de kleinere speler TPG Telecom. Die heeft van de Singaporese telecomregulator enkel de toestemming gekregen om 5G in bepaalde hotspots beperkt uit te rollen.

Zwarte lijst

De Verenigde Staten lobbyen al meer dan een jaar bij hun bondgenoten tegen het gebruik van Chinese netwerkinfrastructuur, en met name die van technologiegigant Huawei, voor 5G. De Amerikanen wijzen op de nauwe banden tussen Huawei en de Chinese overheid en vrezen spionage. De Amerikaanse regering plaatste het bedrijf in mei vorig jaar op een zwarte lijst, waardoor Amerikaanse bedrijven niet langer handel mogen voeren met de Chinese telecomgigant.

Bescherming

Begin dit jaar werkte de Europese Commissie ook een pakket regels uit dat moet helpen bij de beoordeling van risico’s bij het kiezen van leveranciers van 5G-infrastructuur. Woensdag liet in ons land telecomminister Philippe De Backer (Open Vld) nog weten dat de Nationale Veiligheidsraad maandag heeft beslist om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen door de toegang tot een aantal onderdelen van de 5G-infrastructuur te beperken. Zowel in Nederland als in ons land zijn er anti-5G-bewegingen die beweren dat het snelle internet schadelijk zou zijn. Er werden ook al meerdere 5G-zendmasten in brand gestoken, voornamelijk bij onze noorderburen.

Lees ook:

Onze reporters duiken onder in anti-5G-beweging in ons land: al 18.000 Vlamingen actief bij protest (+)

Proximus rolt 5G light uit in 26 extra steden en gemeenten: check hier of jouw gemeente erbij is (+)

Branden bij zendmasten in Nederland houden aan ondanks arrestaties