Sharon Stone geblokkeerd op datingapp Bumble

30 december 2019

De zoektocht van Sharon Stone naar de liefde gaat niet helemaal over rozen. De 61-jarige actrice had zich ingeschreven voor de datingapp Bumble, maar haar account is geblokkeerd. Dat meldde de Amerikaanse vandaag op social media.

Volgens Sharon geloofden andere gebruikers niet dat de account echt van haar was en gaven ze dat door aan Bumble. “Hé Bumble, is het uitgesloten om mij te zijn?”, schreef de actrice bij een foto van haar gesloten account. Op het screenshot is te lezen dat haar profiel is gesloten omdat er meerdere meldingen waren gemaakt dat het gaat om een nepaccount.

De Basic Instinct-ster is sinds oktober vorig jaar vrijgezel. Toen zag ze na negen maanden haar relatie met zakenman Angelo Boffa stranden. Eerder was de actrice getrouwd met tv-producent Michael Greenburg en krantenredacteur Phil Bronstein.

Bumble wat ‘hommel betekent, is sinds 2014 actief als locatiegebaseerde datingapp. Bij heteroseksuele matches kunnen alleen vrouwelijke gebruikers het eerste contact leggen met gematchte mannen. Bij matches van hetzelfde geslacht kunnen beide personen een eerste bericht sturen. De app is mee ontwikkeld door Whitney Wolfe Herd, die daarvoor aan de slag was bij Tinder. In de VS is Bumble na Tinder de populairste datingapp. Het telt wereldwijd 55 miljoen gebruikers. Volgens Forbes is het bedrijf meer dan 1 miljard dollar waard.