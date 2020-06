5G Gesponsorde inhoud Schaadt 5G echt onze gezondheid? Expert: “Geen reden tot paniek” Aangeboden door Proximus

03 juni 2020

Er is al veel gezegd en geschreven over de vermeende invloed die 5G op onze gezondheid zou hebben. Doemberichten op sociale media doen de nieuwe technologie af als een gevaar voor mens en dier en zelfs als de oorzaak van het coronavirus. Maar wat is daar eigenlijk van aan? Wij vragen het aan Maurits De Ridder – dokter, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en expert op het gebied van elektromagnetische straling – die feit van fictie scheidt.

“De vraag of 5G al dan niet schadelijk is voor onze gezondheid is moeilijker te beantwoorden dan je zou denken”, steekt De Ridder van wal. “Eerst moet je specifiëren wat je juist bedoelt met 5G.” 5G is namelijk geen ene grote uitvinding, maar een verzamelnaam voor diverse innovaties die samen het mobiele netwerk van morgen vormgeven. Daardoor gebruikt niet elk land exact dezelfde technologieën en evolueren deze ook nog dagelijks.

“Weinig tot geen problemen”

“Als we ons toespitsen op de Belgische situatie, ben ik er redelijk gerust in”, relativeert De Ridder vervolgens. “Het 5G-netwerk dat men nu in ons land uitrolt, zal gebruikmaken van frequenties die we ook al gebruikten bij 4G, 3G en hun voorgangers. We kunnen dus uitgaan van jaren aan kennis en onderzoek.” In een latere fase zou dan ook de zogeheten ‘milimeter wave’ worden geïntroduceerd - een gloednieuwe frequentie die de kwaliteit van 5G naar een nog hoger niveau zal tillen. Zolang de blootstelling ook hier laag genoeg blijft, maken de meeste wetenschappers zich hieromtrent evenmin zorgen. Daarenboven wordt er nog dagelijks onderzoek gevoerd omtrent de technologie om zo de minste twijfel uit te kunnen sluiten. “Ook de technologie die vandaag gebruikt worden, worden nog dagelijks verder onderzocht. Zo zal het zendmateriaal van 5G anders zijn dan dat van zijn voorgangers en moet dat dus ook verder onderzocht worden. Maar desondanks kan ik met grote zekerheid zeggen dat er weinig tot geen problemen zullen zijn zolang de blootstelling laag genoeg blijft.”

Sneller internet, minder globale straling

En dat lijkt alvast het geval te zijn. Hoewel 5G een pak krachtiger en sneller is dan zijn voorganger, zal de globale blootstelling lager zijn. 5G zendt namelijk gerichter uit dan 4G. De mast zal niet langer een web van straling over ons hangen waarmee onze telefoons zich kunnen verbinden, maar zal een zeer gerichte straal naar de 5G-gebruiker sturen. Niet-gebruikers zullen daarom aan aanzienlijk minder straling blootgesteld worden. “De straling zal dus in pieken en dalen komen, afhankelijk van je verbruik. Deze zal de opgelegde stralingsnormen niet overschrijden. Dus ook dat lijkt niet zorgwekkend.”

Stralingsnorm vier keer lager dan in buurlanden

Zeker niet als je weet dat Vlaamse en Brusselse stralingsnormen een pak strenger zijn dan de internationale voorschriften. In Vlaanderen is het maximaal toegelaten stralingsniveau zo’n vier keer lager dan in onze buurlanden. In Brussel is dat zelfs tien keer lager. “In onze normen voor 4G en 3G zit voldoende marge ingebouwd om met onzekerheden om te kunnen gaan. Hoewel we dus nog niet alles over 5G weten, kunnen we zo toch al met 90 procent zekerheid zeggen dat dit netwerk even veilig zal zijn dan zijn voorgangers. We blijven natuurlijk onderzoek voeren, maar kunnen dus met een gerust hart surfen.” In België zijn meerdere universiteiten druk in de weer met onderzoek te voeren naar de eventuele neveneffecten van het netwerk.

Geen reden tot paniek

Over de medische gevolgen van elektromagnetische straling circuleren volgens dokter De Ridder sowieso nog veel hardnekkige misverstanden. Uit een recent-gepubliceerd rapport van de Amerikaanse Food and Drug Administration blijkt dat er geen enkele aantoonbare connectie is tussen zulke straling en ernstige ziektes zoals kanker, immuunziektes, onvruchtbaarheid, cataract of alzheimer. De proefdieren en testpersonen die vaak aan elektromagnetische straling werden blootgesteld hadden statistisch gezien zelfs minder kans op een hersentumor.