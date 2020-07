Scammers hacken twitteraccounts Elon Musk en Bill Gates en andere prominenten kv en ib

15 juli 2020

23u14 3 Internet De twitteraccounts van Amerikaanse prominenten als Tesla en SpaceX-CEO Elon Musk en Microsoft-oprichter Bill Gates zijn vandaag in handen gevallen van oplichters die proberen om hun twittervolgers geld afhandig te maken via bitcoin.

Op de accounts van prominenten als de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vicepresident Joe Biden verscheen dezelfde boodschap, net als op die van miljardairs Michael Bloomberg en Jeff Bezos en rapper Kanye West. Ook werd via de accounts van bedrijven als Apple en Uber om donaties gevraagd.

In de berichten, die weer zijn verwijderd, stond dat mensen een half uur hadden om 1.000 dollar (ruim 876 euro) in bitcoins over te maken. Ze zouden dan 2.000 dollar ontvangen. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn gedupeerd. Twitter liet weten de kwestie te onderzoeken en snel met een verklaring te komen.

Volgens CoinTelegraph werden ook verscheidene andere accounts die gelinkt worden aan cryptomunten gehackt, waaronder de Twitteraccount @Bitcoin.

Het is onduidelijk hoe de hackers toegang konden krijgen tot de accounts.

Later meer.