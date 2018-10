Sandra verloor haar zoon door cyberpesten. Nu roept ze jongeren op om in te grijpen sam

05 oktober 2018

12u13

Het VTM-programma Make Belgium Great Again wil cyberpesten uit de wereld helpen. Hoe erg de gevolgen van dergelijke pesterijen kunnen zijn, blijkt uit deze aangrijpende getuigenis van Sandra, een moeder die vorig jaar haar zoon Glenn verloor. De vijftienjarige jongen stapte uit het leven na een zoveelste pesterij met een naaktfoto.

Sandra wijst erop hoe belangrijk het is dat andere jongeren ingrijpen wanneer ze dergelijk pestgedrag tegenkomen, en dat ze helpen. "Als mensen erop reageren dat het niet oké is, dan is de fun voor de pesters eraf", zegt ze aan presentatrice Frances Lefebure. "Als je gaat reageren om het slachtoffer een hart onder de riem te steken, dan mag je daar fier op zijn", zegt ze. "Doe niet met een ander, wat je niet wil dat met jou gebeurt. Als iedereen dat zinnetje in het achterhoofd houdt, dan zou de wereld een stukje mooier zijn. En dan had onze Glenn nog geleefd."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.