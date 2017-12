Ryan is amper zes, maar verdient wel 11 miljoen dollar per jaar Tine Kintaert

Bron: News.com.au 68 Screenshot Internet Toen wij zes jaar oud waren, konden we net onze eigen naam schrijven en tot tien tellen. Ryan heeft het net iets beter voor elkaar: hij mag alle dagen cadeautjes uitpakken en verdient daar nog geld mee ook. Zo'n kleine tien miljoen euro per jaar, om precies te zijn.

Ryan, wiens achternaam onbekend is, is het hoofdonderwerp van YouTube-kanaal 'Ryan ToysReview'. Daar maakt hij dagelijks nieuw speelgoed open en probeert het uit, waarna hij zijn deskundige mening over het item in kwestie geeft. Saai, zeg je? Zijn tien miljoen abonnees zijn het alvast niet met je eens. Samen hebben ze hem de laatste jaren tot miljonair gekatapulteerd, en dit jaar was de jongeman zelfs de achtste best betaalde ster op YouTube.

Natuurlijk is het niet Ryan zelf die het kanaal onderhoudt - hij houdt zich enkel met het speelgoed bezig. Het is zijn moeder Loann die de hele business orkestreert. Ze was ooit lerares wetenschappen, maar gaf die job op om fulltime aan YouTube te kunnen werken. Een beslissing die erg lucratief bleek.

Het gezin begon het kanaal op vraag van Ryan zelf, legt Loann uit. "Hij keek zelf erg vaak naar reviewfilmpjes over speelgoed. Na een tijdje vroeg hij me waarom hij niet te zien was online. 'Al de andere kinderen zijn daar ook', meende hij. En toen vond ik dat we het maar moesten proberen." Ryan was toen drie. "Ik nam hem mee naar de winkel voor zijn eerste stuk speelgoed - ik denk dat het een treinset van Lego was - en we zijn van daaruit vertrokken."

Hun filmpjes deden het niet slecht, maar het kanaal groeide enorm nadat een van de video's in 2015 viraal ging. Daarin pakt Ryan een gigantisch verrassingsei uit, goed voor 801 (!) miljoen views. Sindsdien gaat het hen voor de wind. Het gezin heeft intussen ook een tweede vlogkanaal opgestart, dat al een miljoen abonnees heeft, en laat zelfs cartoons maken van hun zoontje.

Waar al dat geld naartoe gaat? Loann en haar man Sean stoppen het veilig weg in een spaarrekening voor Ryan en zijn tweelingzussen Emma en Kate. Daarmee willen ze hun universiteitsopleiding betalen, want het is lang niet zeker dat het succes tot dan zal duren. "Zodra Ryan het beu is, stoppen we ermee."