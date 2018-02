Russisch kernwapenprogramma ingezet om bitcoins te delven Kerngeleerden in afgesloten stad Sarov opgepakt mvdb

09 februari 2018

17u21

Bron: ANP 3 Internet Wat doe je als je een van de sterkste supercomputers ter wereld tot je beschikking hebt, een systeem dat in staat is om miljarden berekeningen per seconde uit te voeren? Een paar medewerkers van het Russische kernwapenprogramma lieten zo'n computer bitcoins delven.

Volgens Russische media gingen de alarmbellen af toen het computersysteem verbinding maakte met internet. Dat mag om veiligheidsredenen niet.



Enkele kerngeleerden zijn opgepakt, maar het is niet bekend hoeveel precies. Ze werkten voor een nucleaire onderzoeksinstelling in Sarov, een stad die is afgesloten van de buitenwereld. Daar werd in Sovjet-tijden de eerste atoombom van de Russen ontwikkeld. Het complex is topgeheim en de stad stond lange tijd zelfs niet op de kaarten.

De bitcoin is een virtuele munt die is gebaseerd op een collectief logboek. Alle gebruikers houden samen alle transacties van iedereen bij. Om zulke transacties veilig te verwerken, moeten gecompliceerde wiskundige formules worden opgelost. Daarvoor zijn extreem sterke computers nodig. Wie zo'n oplossing vindt, krijgt als beloning 12,5 bitcoins. Bij de huidige koers is de waarde meer dan 85.000 euro. Het oplossen wordt minen of delven genoemd. Elke tien minuten wordt zo'n bedrag uitgekeerd.

