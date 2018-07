Rosse mensen en cupcakes: dit zijn de nieuwe emoji’s van Apple Arne Adriaenssens

17 juli 2018

11u21

Bron: Apple 0 Internet Hoera, het is Wereld Emoji Dag. Een goed excuus voor de designers van Apple om hun nieuwe emoji’s aan de wereld te tonen. Vooral de roodharige man en vrouw worden goed ontvangen. Daar smachtte het internet al een tijdje naar.

Het is Wereld Emoji Dag, de hoogdag van de vrolijke (en minder vrolijke) tekeningetjes die je digitale gesprekken opfleuren. Naar jaarlijkse gewoonte onthult technologiegigant Apple op deze dag de nieuwe aanwinsten van hun emoji-bibliotheek. Van de meer dan 70 nieuwe emoji’s die ze dit jaar op de wereld loslaten, onthulden ze er vandaag al 67.

Bevroren smiley en cupcake

In de categorie ‘personen’ vallen voornamelijk de roodharige exemplaren op. Zowel mannen als vrouwen met rosse haren worden toegevoegd. Dit tot groot jolijt van velen. Er was in het verleden veel kritiek op het gebrek aan roodharige emoji's. Er komen ook kale mensen, personen met krullen en bejaarden bij.

Qua fauna en flora gaan waarschijnlijk vooral de pauw en de kangoeroe harten winnen. Al zijn ook de mango en de kreeft een aanwinst voor elk diepgaand gesprek. In andere categorieën vind je onder meer een bevroren smiley, een proefbuisje en een cupcake.

Automatisch gedownload

Welke en hoeveel emoji’s we nog tegoed hebben, is nog niet duidelijk. Wanneer we ze zullen ontvangen evenmin. Wat wel vaststaat is dat ze automatisch gedownload zullen worden bij één van de volgende updates van je besturingssysteem. Ze zullen zowel op iPhone, Mac en Apple Watch beschikbaar zijn.