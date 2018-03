Rosie probeert wasabi en dat is hilarisch. Of niet? TK

Bron: News.com.au 0 Internet Peuter Rosie gaat momenteel de wereld rond. Niet alleen omdat ze bijzonder schattig is, maar ook omdat het moment waarop ze voor het eerst wasabi proeft op video werd vastgelegd.

De kleine meid is duidelijk geen fan, want ze vraagt nadrukkelijk om hulp. Hilarisch, vinden de meeste kijkers, al komt er ook wat kritiek. Is het immers niet gemeen om een argeloze kleuter iets pikants te geven, enkel en alleen omdat het een goede video oplevert? "Het is gewoon wreed", klinkt het meermaals. Anderen vinden het dan weer onschuldig plezier. "Ik betwijfel dat dit met slechte bedoelingen werd gedaan. Hoe moeten kinderen anders leren wat ze wel en niet lusten? Het was maar een heel klein beetje." De ouders van Rosie verzekeren iedereen dat het meisje in orde is. "We gaven haar daarna wat water. Er is niets aan de hand."

En wat vind jij? Onschuldig of toch wat wreed?

