Reddit verbiedt pro-Trump-forum en 2.000 andere communities in strijd tegen haatzaaierij kv

29 juni 2020

21u04

Bron: AdAge, NY Times 0 Internet Reddit heeft vandaag grote kuis gehouden en komaf gemaakt met 2.000 subreddits die de regels op haatspraak schenden. Een van de verwijderde pagina’s is de fameuze subreddit The_Donald, die populair is bij Trump-aanhangers. Ook de extreemlinkse subreddit ‘ChapoTrapHouse’ werd verwijderd. Met de beslissing reageerde Reddit op de intense publieke druk op digitale platformen om extremisme, haatspraak en de verspreiding van desinformatie te bestrijden.

Het bedrijf publiceerde niet alle namen van de 2.000 verwijderde communities, maar gaf wel de top 10 vrij: r/darkhumorandmemes; r/chapotraphouse; r/consumeproduct; r/darkjokecentral; r/gendercritical; r/The_Donald; r/cumtown; r/imgoingtohellforthis2; r/wojak; en r/soyboys.



Reddit kondigde aan dat er nog meer communities zullen verwijderd worden die zich niet aan de regels houden en deelde ook mee dat de regels tegen haatspraak aangescherpt zullen worden.

The_Donald

De subreddit The_Donald, die niet officieel gelinkt is aan de Amerikaanse president, staat gekend als een provocerende gemeenschap. Andere communities hekelden meermaals de beledigende taal op het forum en de gecoördineerde pogingen van leden van de subreddit om andere fora te manipuleren. Vorig jaar nam Reddit al maatregelen door The_Donald in quarantaine te plaatsen, waardoor het forum werd geïsoleerd van de rest van de website.



Moderatoren van subreddits bepalen normaal gezien zelf de regels voor de fora, maar Reddit kan ingrijpen wanneer de algemene gebruiksvoorwaarden van de website geschonden worden.

In een verklaring lichtte Reddit vandaag de beslissing toe: “Alle communities op Reddit moeten zich aan onze inhoudelijk beleid houden. We hebben r/The_Donald verboden omdat het dat niet gedaan heeft, ondanks enkele opportuniteit daartoe. De community heeft consequent meer verboden inhoud toegelaten dan gemiddeld en omhoog gestemd (regel 1), heeft ons en andere communities tegengewerkt (regels 2 en 8) en de moderatoren hebben geweigerd om aan onze meest elementaire basisvoorwaarden te voldoen. Tot nu toe hebben we te goeder trouw geprobeerd om hen te helpen de community te behouden als een ruimte voor de gebruikers ervan, via waarschuwingen, wijzigingen van moderatoren, de toepassing van quarantaine en meer.

De extreemlinkse community r/ChapoTrapHouse werd om gelijkaardige redenen verboden: er werd consequent verboden inhoud toegelaten en de moderatoren toonden niet de intentie om dat probleem aan te pakken.

Basisregels

Regel 1 van Reddit stelt dat het gemeenschappen en gebruikers niet toegestaan is om haat op basis van de identiteit of kwetsbare eigenschappen van mensen te verspreiden. Regel 2 stelt dat gebruikers berichten delen ter goeder trouw, met “authentieke, persoonlijke interesse” en geen andere subreddits of Reddit aanvallen.

De voorbije jaren liet Reddit de meeste communities toe om zelf de regels te bepalen, maar sinds kort houdt het bedrijf de teugels steviger in handen, terwijl Reddit probeert meer mainstream te worden. Sinds de dood van George Floyd in Minneapolis op 25 mei een golf van protesten aanwakkerde, kreeg Reddit, samen met andere sociale netwerken als Facebook, YouTube en Twitter kritiek omdat het haatzaaierij oogluikend toeliet.

Mainstream adverteerders aantrekken

Eerder deze maand stapte Reddit-medeoprichter Alexis Ohanian, die getrouwd is met tennister Serena Williams, op uit de raad van bestuur van Reddit met de boodschap dat het netwerk meer moet doen om de verspreiding van haat tegen te houden. Hij riep Reddit ook op om hen te vervangen door een zwarte bestuurder, wat ook gebeurde. Hij werd opgevolgd door Michael Seibel, CEO van startup Y Combinator.

Reddit heeft ongeveer 430 miljoen maandelijkse gebruikers. Het bedrijf probeert meer mainstream-adverteerders aan te trekken. De voorbije maanden begonnen steeds meer grote bedrijven digitale platformen echter aansprakelijk te houden voor de inhoud die via hun domeinen verspreid wordt. Zo kondigden onder andere The North Face, Patagonia, Unilever, Ben & Jerry’s en Coca-Cola een boycot aan van Facebook.