Reddit verbiedt 'fake porno' met celebrities

08 februari 2018

13u16

Bron: ANP 0 Internet Reddit-gebruikers mogen geen 'deepfake porn' meer plaatsen. Dat zijn pikante foto's en filmpjes waar een computer het gezicht van iemand in heeft gemonteerd. Dat kan een beroemdheid zijn, maar ook een onbekende medemens. Het forum Reddit heeft de regels aangepast.

De BBC komt met een voorbeeld van zo'n actiefoto met zogenaamd Natalie Portman. Haar gezicht is uit gewone filmscènes gehaald en door kunstmatige intelligentie bewerkt. Zo lijkt het of zij echt degene is die seks heeft. Haar gezichtsuitdrukkingen komen overeen met de echte actrice.

Actrice Gal Gadot is een ander slachtoffer. Voor een goed 'resultaat' zijn vijfhonderd foto's van iemand nodig, vanuit verschillende hoeken. Op basis daarvan kan de computer uitrekenen hoe de montage eruit moet zien. Het monteren kan met een druk op een knop. Technische kennis is niet nodig.

Reddit had een apart onderdeel met deepfake-filmpjes en foto's. Dat had tienduizenden gebruikers. Die groep is nu verwijderd. Montagefoto's en filmpjes die niet seksueel getint zijn, mogen nog wel.