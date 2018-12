Raad van bestuur Facebook schaart zich achter topvrouw Sandberg in Soros-schandaal IB

06 december 2018

06u48

Bron: Belga 0 Internet Sheryl Sandberg, de nummer twee van Facebook, heeft vandaag de nadrukkelijke steun gekregen van de raad van bestuur van het bedrijf. Sandberg ligt onder vuur voor haar rol bij een intern onderzoek naar de door het netwerk verspreide roddels over miljardair George Soros.

"De acties van mevrouw Sandberg waren volledig gepast in haar rol als nummer twee", zegt de raad van bestuur in een brief aan de voorzitter van de stichting van George Soros, Patrick Gaspard. Die had publieke excuses geëist nadat de pers had onthuld dat Facebook Definers had ingeschakeld, een communicatiebedrijf met kwalijke reputatie. Definers moest Facebook uit de wind zetten in de affaire van de Russische manipulatie van het sociale netwerk bij de presidentsverkiezingen in 2016.

Antisemitische aanvallen

Definers, waarvan het contract inmiddels werd ontbonden, had geprobeerd om de aanvallen tegen het sociale netwerk te linken aan George Soros, het geliefkoosde doelwit van Republikeinen en extreemrechts. Soros werd al herhaaldelijk het slachtoffer van antisemitische aanvallen.

Sandberg ontkende aanvankelijk dat ze op de hoogte was van de activiteiten van Definers. Na nieuwe onthullingen van de New York Times moest ze uiteindelijk toegeven dat zij het onderzoek naar de miljardair had bevolen.

“Publieke aanval”

Ze voerde aan dat Soros tijdens een speech in januari 2018 in het Zwitserse Davos Facebook een "bedreiging voor de samenleving" genoemd had. Sandberg wou weten of de miljardair, die zich een fortuin en reputatie bijeen gokte toen hij in 1992 speculeerde tegen het Britse pond, het bedrijf aanviel om er winst uit te halen.

De raad van bestuur van Facebook zegt nu dat het daarom wel degelijk gepast was om het onderzoek te voeren. "Als een bekende en virulente belegger uw bedrijf publiek aanvalt, is het juist en gepast om dit soort onderzoek te voeren.”