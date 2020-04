Proximus verhoogt uploadsnelheden voor klanten met vast internet SVM

24 april 2020

10u16

Bron: Belga 3 Internet Telecombedrijf Proximus heeft de voorbije weken de uploadsnelheden voor klanten met vast internet opgetrokken. Dat meldt het bedrijf. "Als gevolg van deze operatie genieten 1,65 miljoen klanten nu van een fors hogere uploadsnelheid", klinkt het. De technische migratie ging op 16 maart van start en werd vorige week afgerond. Voor sommige klanten gaat het om een tijdelijke verhoging zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, voor andere klanten is ze permanent.

De uploadsnelheid bepaalt hoelang het duurt voor een gebruiker om data over te dragen van zijn eigen toestel naar het internet. Door hogere uploadsnelheden verloopt het doorsturen van bestanden, bijlagen, foto's en video's sneller. Daarnaast verbeteren ze ook de ervaring bij het gebruik van applicaties voor videoconferenties, online games of sociale media.

"Zeker in een context waarin mensen massaal thuiswerken en intensief gebruikmaken van hun internetverbinding is de uploadsnelheid een belangrijke factor voor het algemene comfort en gebruiksgemak", zegt Proximus. In de toekomst zou de uitrol van het fibernetwerk van Proximus bovendien een significante verdere verhoging van zowel de upload- als de downloadsnelheid met zich meebrengen.

‘Internet Start’

Klanten met 'Internet Start' zien hun maximale uploadsnelheid tijdelijk verhoogd van 4 Mbps naar 20 Mbps, en dit ten minste voor de duur van de huidige coronamaatregelen. Klanten met 'Internet Comfort' kunnen rekenen op een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 6 Mbps naar 20 Mbps.

Voor klanten met 'Internet Maxi' gaat het om een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 15 Mbps naar 20 Mbps. Klanten met Bizz Internet kunnen rekenen op een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 20 Mbps naar 30 Mbps. En ook de klanten op het Fiber-netwerk kregen een upgrade.