Proximus stopt uitrol 5G in Ottignies-Louvain-la-Neuve AW

14 april 2020

18u35

Bron: Belga 10 Internet Proximus heeft zijn nieuwste 5G-netwerk twee weken na de lancering alweer uitgezet op sommige plaatsen, na protest van lokale overheden. Dat bevestigt woordvoerder Haroun Fenaux.

Vooral in Wallonië reageerden sommige lokale besturen kwaad toen Proximus eind vorige maand verrassend aankondigde dat het 5G, het mobiele netwerk van de nieuwste generatie, had geactiveerd op ruim 30 plaatsen in België.

Het Waals-Brabantse Ottignies-Louvain-la-Neuve is een van de gemeenten waar Proximus zijn 5G weer heeft uitgeschakeld, zo blijkt uit een communicatie van het gemeentebestuur. Het telecombedrijf wil niet zeggen op welke plaatsen het nog heeft ingegrepen.

Het gemeentebestuur van Ottignies-Louvain-la-Neuve had zijn beklag gedaan over het gebrek aan voorafgaand overleg en vond de timing van de lancering - midden de coronacrisis - ook niet gepast.

“We hebben 5G opgeschort gedurende de discussie met de gemeente”, zegt Fenaux. Proximus wil burgers en gemeenten beter informeren. “Er gaat soms ‘fake news’ rond op social media. We moeten nu mensen geruststellen en goede informatie geven.”

Openbare raadpleging

Het gemeentebestuur van Ottignies-Louvain-la-Neuve roept zijn inwoners alvast op om deel te nemen aan de openbare raadpleging van telecomwaakhond BIPT over de toekenning van voorlopig spectrum voor 5G.



Het debat mag niet alleen technisch gevoerd worden, vindt het gemeentebestuur. “Veel inwoners maken zich ongerust over de gevolgen van de straling op de gezondheid, men zou exacte antwoorden moeten kunnen formuleren op hun legitieme vragen.”