Proces Test Aankoop tegen Facebook uitgesteld AW

28 februari 2020

17u28

Bron: Belga 0 Internet De pleidooien in het proces dat consumentenorganisatie Test Aankoop voor de Brusselse ondernemingsrechtbank had ingesteld tegen de Amerikaanse sociaalnetwerksite Facebook worden met drie maanden uitgesteld. Dat meldt Jean-Philippe Ducart, woordvoerder van Test Aankoop.

De consumentenorganisatie had een groepsvordering ingesteld tegen Facebook naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers bleken gedeeld te zijn met Cambridge Analytica, zonder dat de gebruikers hiermee hadden ingestemd. Er hebben zich intussen 42.950 personen aangemeld voor de groepsvordering, zo meldt Test Aankoop, dat niet alleen slachtoffers van het Cambridge Analytica-schandaal verdedigt maar ook gewone Facebook-gebruikers.



"We eisen voor alle Facebook-gebruikers een minimale schadevergoeding van 200 euro", zegt Test Aankoop. "Gebruikers moeten op elk moment baas blijven over hun eigen gegevens, weten waarvoor die gebruikt worden en op een correcte manier vergoed worden voor de winst die bedrijven maken met die gegevens. Als die gegevens misbruikt worden, moeten de gebruikers daarvoor vergoed worden.”



Facebook liet bij de aankondiging van de groepsvordering al weten dat zij de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken betwist en dat er geen gegevens van Belgische gebruikers gedeeld werden met Cambridge Analytica.

Tegemoetkomingen voor geleden schade

In samenwerking met consumentenorganisaties in Italië, Spanje en Portugal heeft Test Aankoop aan Facebook ook gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de schade die gebruikers geleden hebben door het Cambridge Analytica-schandaal en hun rechten te doen respecteren. Samen vertegenwoordigen de consumentenorganisaties zo'n 120.000 gebruikers.