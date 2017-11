Problemen WhatsApp van de baan Redactie

09u51

Bron: Belga 7 EPA Internet De panne bij de populaire berichtendienst WhatsApp lijkt van de baan. Het is nog niet duidelijk wat aan de basis van de problemen lag. WhatsApp, eigendom van Facebook, heeft nog niet gecommuniceerd.

Verschillende gebruikers kregen vanochtend bijna een uur lang geen berichten verzonden via Whatsapp. Uit meldingen via sociale media bleek dat de panne wereldwijd was en zowel toestellen met Android als met iOS (Apple) trof.